Game of Thrones: filtración trae mala noticia para Daenerys

La próxima temporada de Game of Thrones será la última y, de acuerdo a declaraciones recientes, habrá grandes muertes entre el elenco. De acuerdo a una filtración publicada hace días por Watchers on the Wall, ya se conoce a ciertas víctimas de la tanda final.

La foto, que pueden ver en este enlace, muestra a extras a caballo. Varias de estas personas llevan un traje verde, utilizado en postproducción para darle a los cuerpos humanos una apariencia arruinada; ideal para los wights (muertos vivientes).

No obstante, Game of Thrones jamás ha mostrado wights a caballo, solo caminantes blancos, los cuales no requieren el traje verde, solo maquillaje prostético. La conclusión a la que llega Watchers on the Wall es de que se trata de jinetes de sangre dothraki.

Los dothraki, guerreros de gran ferocidad en los Siete Reinos, son aliados de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en su guerra para reclamar los Siete Reinos. Cruzaron el Mar Angosto y siempre van a caballo, es parte de su cultura.

Si esos son de verdad guerreros dothraki, eso significa que Daenerys Targaryen no salió bien parada de una batalla contra el Rey de la Noche, quien tiene la habilidad de revivir a los soldados muertos para ampliar su propio ejército. ¿Dónde es la batalla? ¿En qué momento de la guerra? Eso está por verse.

En cambio, es conocido que Winterfell, hogar del aliado de Daenerys Jon Snow, arderá en llamas en la última temporada. Esto podría deberse a un combate contra los wights o el ejército de Cersei Lannister.

La última temporada de la serie se estrenará en 2019.