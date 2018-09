Gaêlica después de El día que todo cambió

El día que todo cambió es un álbum que fue producido hace más de un año pero es ahora cuando los integrantes de Gaêlica sintieron que era la oportunidad para presentarlo. Sus canciones, inspiradas en el contexto de la crisis, juegan con imágenes poéticas y una atmósfera onírica. Muchos se han sentido identificados con el videoclip “Te vas”, que muestra las historias de la diáspora a través de músicos y actores que se han marchado del país. Irónicamente, el disco no se había dado a conocer de manera formal en Venezuela por la misma situación.

Pero el momento llegó. Será mañana, con dos funciones, en el Centro Cultural BOD. Gaêlica tocará las 11 canciones que integran El día que todo cambió, una producción significativa en la carrera de la agrupación porque es la primera en la que decidió alejarse del estilo instrumental para escribir letras y cantarlas. Como invitada especial estará Nany Huizi, quien acompañará el evento con la interpretación de “Tormenta”.

“Estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos. No habíamos presentado el disco porque el tema del país es importantísimo: hemos entendido que lo que vivimos es un momento histórico. Y hay que vivirlo, respirarlo, sufrirlo, algo que no es necesariamente bueno o malo. No nos tocaba presentarlo en aquel momento”, indica Gabriel Figueira, vocalista y compositor del grupo.

Rubén Gutiérrez, también compositor y cantante, señala que con la producción han querido hacer una reinterpretación poética del país, sin ser crudos o rudos con lo que quieren decir. “Es más bien metafórico, para tener un sentido más trascendente de todo esto”, agrega.

Ambos descartan irse definitivamente de Venezuela, pero esperan continuar con sus presentaciones en otros países. “Nosotros lo hemos hablado varias veces: Gaêlica es un producto artístico de corte universal, así que el sueño es llevar nuestra música a varias partes del mundo. No tiene que ver con vivir o no en el país. Irnos no es algo que nos inquiete”, dice Gutiérrez. “Creo que nos vemos con un pie acá y otro allá. A mí me gusta ir al exterior a aprender”, agrega Figueira.

Gaêlica empezó en 2001 realizando música para teatro, disciplina a la que siempre ha estado vinculada. 16 años después, la banda que también integran Armando Álvarez y Chapis Lasca, ha entregado cinco discos, uno de ellos (Luz, una navidad celta en Venezuela) nominado al Grammy en 2013. Ha sido un camino fortuito. Hoy ellos siguen con ideas de experimentación, sin olvidar la música instrumental, y les gustaría hacer una banda sonora para cine. “Lo bueno de una agrupación así es que siempre puedes ir cambiando de estilo y experimentar cosas nuevas, que es incluso lo que pide la gente”, dice Figueira.

La agrupación da los toques finales a un disco instrumental, aún sin título, en el que intervinieron algunos de sus éxitos y retomaron composiciones inéditas de hace 15 años. Esperan editarlo a principios del año próximo. “Lo instrumental siempre será importante para nosotros”, destaca Figueira. A finales de 2018 presentarán la décima edición de Navidad celta, ya una tradición en Caracas. Pero la celebración de los 10 años quieren hacerla en 2019, cuando además tendrán un nuevo disco.

En una crisis como la actual Gutiérrez considera que los artistas deben tratar de hacer honestamente su trabajo, ofrecer mensajes de aliento y optimismo y dar el ejemplo. “Es lo que va a quedar a futuro y nos ayudará a reconstruir el país”. Figueira añade: “Uno tiene que ser canalizador y una vía de escape, porque la gente lo necesita”.

El día que todo cambió

Centro Cultural BOD

Viernes 7 de septiembre

Hora: 6:00 pm y 8:00 pm

Entrada: Bs 15.100.000 / BsS 151,04