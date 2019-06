Gael García Bernal descubre otro México

Le llevó 12 años y una treintena de películas como actor decidir volverse a poner detrás de cámaras. Desde que lo hizo con Déficit (2007) a la actualidad no solo pasó el tiempo, también la experiencia, las canas, las preguntas y la evolución de la mirada porque si algo ha podido hacer García Bernal es estar en los sets de directores visionarios como Walter Salles, Pablo Larraín, Michel Gondry, González Iñárritu y eso se queda en la piel.

“Afortunadamente como actor tengo el chance de estar en esta puerta giratoria de sets, de diferentes dinámicas, universos y posturas ante el trabajo y eso lo aprendes”, dijo a El Universal de México en la terraza del Hotel Majestic horas después de que su película se estrenó en el Festival de Cannes.

Pero según el mismo García Bernal, no solo se necesitan las ganas y la experiencia para contar una historia y dirigirla, sino también encontrar algo que te despierte la curiosidad suficiente para embarcarte en todo lo que este proceso implica.

Pedro Joaquin y Benny Emmanuel actúan en la película

Ese motor solo llegó con la idea de hacer Chicuarotes, que se estrena el 27 de junio en México.

“El primer impulso vino al leer el guion de Augusto Mendoza, una historia increíble que cambió mucho a lo largo del proceso pero en la que se mantuvieron muchos de los rasgos originales como la comedia y el drama”,indicó.

“Algo que también me llamó mucho la atención fue la posibilidad de internarme en un mundo muy diferente al mío, entenderlo y explorarlo. Y es que en realidad siento que es como si hubiera hecho una película en Finlandia porque hay algo que no dejó de sorprenderme y es que nunca paré de decirme a mí mismo: ‘¡Carajo! Esto sucede en la misma ciudad en la que vivo y no conocemos esto’. Y lo digo así, generalizando, porque muy poca gente tiene idea de ese lugar”, reflexionó el cineasta, cuya película se sitúa en San Gregorio Atlapulco -uno de los pueblos originarios de la delegación Xochimilco- en donde la necesidad empuja a sus dos protagonistas a idear un peligroso plan para salir de su situación que tomará caminos inesperados.

A García Bernal hacer esta cinta le cambió la vida en muchos sentidos, dijo.

“Pero lo que me da mucha curiosidad es qué es lo que va a pasar con toda la gente que es de San Gregorio y que trabajó en Chicuarotes porque siento que a ellos la película también los movió. Muchos de los actores jóvenes, la gran mayoría de hecho, son de ahí y ahora se están preguntando si quieren dedicarse a la actuación, otros ya están empezando a plantearse hacer cine y eso es hermoso”, declaró el director, quien para realizar este filme hizo, junto con su equipo, una investigación con la que se adentraron a fondo en el pueblo de San Gregorio.

Junto a Benny, Leidi Gutierrez es parte del filme de García Bernal

“Primero entendimos el lugar y luego hicimos un casting abierto al que llegaron 800 chicos y ahí empezaron a surgir los diferentes personajes y varias cosas que nos dieron el chance de entender más la película, jugar con las particularidades del lugar y con lo que queríamos contar. Ha sido un proceso gozoso y libre”, explicó.

Lo que le encanta de la película, señaló, es que logra navegar por la comedia negra con mucho equilibrio y tiene muchas sutilezas.

“Es una cinta que se disfruta pero que a la vez tiene intensidad y profundidad. Aquí lo que queríamos hacer era algo desde dentro, que fuera completamente plausible pero que a la vez tuviese un tufo de realidad. Queríamos hacer una fábula juvenil, original, en este caso anfibia en la que la pérdida de la inocencia no fuera solamente de cómo el mundo te condiciona o cómo el contexto condiciona a los personajes para ser de tal o cual manera, sino también de cómo, al final del día, es una decisión de los personajes hacer lo que hacen. Y eso creo que también hay que afrontarlo”.

Para García Bernal, la película puede gustar o no, pero siente que lograron hacer algo muy original.

“Eso me da mucho orgullo porque siento que solo en México podemos contar este tipo de historias de esta forma. Y creo que es interesante porque trae luz a temas importantes”, finalizó.