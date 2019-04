Franklin Virgüez reveló cómo nació el personaje del “tic-tac”

El actor venezolano Franklin Virgüez reveló este viernes cómo nació su personaje del "tic-tac" en las redes sociales.

Durante una entrevista con Sergio Novelli en VPItv, Virgüez relató que el personaje que utiliza para hablar de política, fue creado como una iniciativa para adaptarse e interactuar en el mundo de las redes.

"El manejo de la juventud en la redes sociales ha determinado el cambio de la televisión abierta. Mi personaje nació en México hace un año. Yo estaba en mi trabajo con Televisa y no me había dado cuenta de la magnitud de lo que son las redes sociales y de cómo la dictadura no ha podido con eso. La audiencia cambió y si yo no me adaptaba iba a desaparecer", dijo el actor.

Indicó que su personaje es informativo, pero con el lenguaje que usan los venezolanos para identificar a los actores políticos del oficialismo.

"Yo he encontrado sacerdotes que me dicen: 'Caramba su personaje es muy fuerte, pero yo lo comparto'. Ese tipo también tiene mucho de mí porque me indigna lo que ellos hacen", agregó.