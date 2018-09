Frank Underwood morirá en la sexta temporada de House Of Cards

El personaje que interpreta la actriz estadounidense Robin Wrigth, Claire Underwood, confirmó mediante un trailer la muerte de su esposo, Frank Underwood, el personaje que interpreta el actor Kevin Spacey en la próxima y última temporada de la serie House Of Cards en Netflix que se estrenará el próximo 2 de noviembre.

"Te diré esto, Francis. Cuando me entierran a mí no será en mi patio trasero", dijo Claire Underwood en la grabación, así lo reseñó El Tiempo.

En un video publicado en Twitter se pudo observar a Claire Underwood frente de la lápida en la cual tenía escrito: Francis J. Underwood. 1959-2017.

Spacey fue despedido de la serie luego de conocer que el actor había abusado sexualmente del actor Anthony Rapp cuando tan solo tenía 14 años de edad.

Los creadores de House Of Cards decidieron enfocarse en la sexta temporada en el personaje encarnado por Wright que tendrá ocho episodios.

