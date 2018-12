La foto de Marianela González con su pareja que causó reacciones

La actriz venezolana Marianela González publicó una fotografía junto a su pareja Amalia Andrade, una escritora colombiana, dandose un beso.

González escribió en su Instagram que celebra que nada la detenga, la frene o la encierre.

“Hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti”, expresó la actriz.

Asimismo, Andrade publicó la fotografía en su Instagram y la acompañó con un mensaje: “Que cuando estemos juntas todo el mundo diga ‘Caramba esas muchachas si se quieren’”.

En los comentarios de ambas publicaciones se pueden leer los mensajes de apoyo hacia la pareja.

"Que hermosa sorpresa. Que viva el amor y que nadie nos diga como hay que amar", comentó un usuario.