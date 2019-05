Un final coherente: el reto de los guionistas de Game of Thrones

Se estrenó en el año 2011 y desde entonces generó un revuelo en la televisión mundial. Game of Thrones, basada en la serie de novelas Canción de hielo y fuego del escritor estadounidense George R. R. Martin, batió récords de audiencia en todas sus temporadas, pero en 2017 alcanzó una cifra impresionante: 16 millones de espectadores y 30 millones de reproducciones en todas las plataformas.

Hasta la séptima temporada, la serie fue una adaptación libre basada en los siete libros de la saga, aunque con la aprobación de Martin, productor ejecutivo. Pero el octavo y último ciclo del laureado show de HBO tomó su propio camino.

La producción, que mezcla intriga, violencia y sexo, se convirtió en un tema de conversación alrededor del mundo, generando controversia y puntos de discusión en todas las redes sociales.

Esta semana más de medio millón de fanáticos firmaron una petición en la que exigen que la última temporada sea reescrita y criticaron el capítulo 7 de la octava temporada. Muy pocos quedaron conformes con lo que se vio en pantalla.

Según el Libro Guinness de los Récords, las cifras hacen que Game of Thrones se considere la serie más popular en el mundo. Además, acumula la mayor cantidad de premios Emmy para una serie en un mismo año: 9 en 2018 del total de 37 nominaciones que recibió. También fue el programa de televisión con la mayor transmisión simultánea, pero de igual forma fue declarado como el más pirateado.

A pesar de los intentos por cambiar la historia, los fanáticos deben enfrentar un capítulo final que los expertos aseguran “no podrá satisfacer a todos”.

La Madre de Dragones, Daenerys Targaryen, está dispuesta hacer lo que sea para sentarse en el Trono de Hierro, rodeada de personas que ya no confían en ella y sin el apoyo del verdadero heredero de los siete reinos.

¿Quién se sentará en el trono? Críticos y fanáticos de la serie intentan predecir lo que pasará esta noche, a partir de las 9:00 pm, por la señal de HBO.

Luis Carlos Díaz. Periodista

“Va a ser muy difícil complacer a 40 millones de personas con este capítulo final. No tiene que haber satisfacción, tiene que haber coherencia y tenemos planteado para este domingo un escenario muy abierto. Está Daenerys Targaryen, que aunque su personaje ha sido criticado, su historia se construyó en toda la serie. Sus acciones recientes son consecuencia de lo que vivió. Por otra parte, está Jon Snow que ama a la Madre de Dragones, pero que nació para servir a la gente y eso es lo que le corresponde. Finalmente, el desenlace recae ahora en los que están alrededor de Daenerys”.

Sashenka García. Profesora de Literatura

“Yo no creo que Daenerys sea mala como Cersei, pero es una consecuencia de las situaciones que le ha tocado enfrentar. Al principio ella no era nada, le tocó sufrir los maltratos de un hermano loco (Rhaegar Targaryen) y luego vivir con Khal Drogo. Finalmente, Jon se da cuenta de que no le queda otra opción que asumir su destino. Es un personaje muy clásico, es el héroe. Es honor, la moral, lo correcto. No ha traicionado a nadie, nunca ha dañado a otro. Aunque siempre ha sido renegado, lo persigue la grandeza. Westeros no está lista para la República. Daenerys va a conquistar el trono, lo cuestionables es cuánto va estar allí. Este último capítulo puede que no nos satisfaga porque quedan demasiados hilos abiertos. Lo importante es la coherencia. Desde el lunes lo que va a ver es una tormenta de preguntas. Son muchos años uniendo al mundo alrededor de una serie”.

Gonzalo Jiménez. Periodista y crítico

“Según se ha desarrollado la temporada final, el último capítulo dejará insatisfechos a la mayoría de los fanáticos. Será un final agridulce, como prometió el propio autor de la saga, George R.R. Martin. Será un final que amarás u odiarás, no veo manera posible de que sea satisfactorio. Pienso que el desenlace lógico es que Daenerys Targaryen muera, posiblemente a manos de Jon Snow, aunque hay otros candidatos, como Arya Stark. O se suicide. King's Landing será reconstruida, pero sigue siendo una incógnita si habrá un rey o se creará un consejo, con representantes de las casas principales de Westeros”.

Rocco Pirillo. Periodista y locutor

“El capítulo anterior polarizó a todos los fanáticos, pero eso es lo que ha hecho la serie todo el tiempo. Daenerys se vio acorralada y traicionada en una tierra donde nadie la reconocía. Actuó como lo hizo porque su meta siempre ha sido el trono. Dudo que dejen a Khaleesi sentarse en el trono. Puede que Jon Snow decida asumir porque cree que las personas se merecen un buen gobernante, pero siento que va a dejar el trono en otra persona que tampoco va a ser Daenerys. El papel de Sansa es importante en este desenlace porque ella ha crecido y siempre ha tenido la razón. Puede que ella sea el detonante para que ocurran cosas importantes. Algunos piensan que al no asumir Jon, lo hará su hermana. Sea lo que sea, va a ser un final sorpresivo y agridulce como han dicho algunos de sus escritores. Este domingo creo que no va a haber un final que le guste a todos los fanáticos”.