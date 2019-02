Festival de vallenato en Maracaibo terminó en trifulca

El Encuentro Mundial del Vallenato, que se llevó a cabo este viernes en Maracaibo, terminó en una trifulca. La actividad se realizó en el Palacio de los Eventos de la ciudad.

De acuerdo con un video publicado por el periodista Lenin Daniri, en el concierto se encontraban funcionario públicos, entre ellos el ex director de Polisur, Harry Romero.

El comunicador publicó un video del momento en que las personas comenzaron a pelear. Se observa que quienes asistieron al evento se lanzaron sillas, mesas y vasos.

En el concierto se presentaron los cantantes Felipe Peláez, Iván Villazon, Poncho Zuleta y la agrupación el Binomio de Oro.

NO ES UN OPEN



Así terminó un festival de vallenato, a golpes, y habían funcionarios públicos, entre ellos el ex director de Polisur Harry Romero. Ya saben quienes frecuentan los "open" me equivoque en el tipo de reunión, no en el aforo. #Venezuela #Zulia #Maracaibo #9Feb pic.twitter.com/Xvkq0RL5TY