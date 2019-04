Fernando Trueba llevará al cine libro de Héctor Abad Faciolince

El director español Fernando Trueba llevará al cine la obra cumbre del escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos.

“El propósito es tener la cinta terminada este año”, dijo una fuente cercana al proyecto que contará con la producción del realizador Dago García.

Trueba, nacido el 18 de enero de 1955 en Madrid, tiene en su envidiable hoja de vida Belle Epoque (1992), historia con ambientación en la España de los primeros años 30 que consiguió el Oscar a la Mejor Película Extranjera además de otros galardones, entre ellos el Goya al Mejor Director y Mejor Película.

Después de su Óscar, Trueba rodó la comedia Two Much (1995), película basada en una novela de Donald E. Westlake en la que participaron Antonio Banderas con Melanie Griffith; La Niña de tus ojos (1998), filme con Penélope Cruz en donde volvió a la España de época para ganar un Goya a la Mejor Película, o El embrujo de Shanghai (2002), adaptación de una novela de Juan Marsé con el protagonismo de Ariadna Gil.

Abad Faciolince, por su parte, alcanzó la cúspide literaria con la novela en la que narra de manera sencilla y conmovedora la vida y muerte de su padre, el doctor Héctor Abad (1921-1987), uno de los hombres más respetados del departamento de Antioquia. Fue acribillado por bandas paramilitares de extrema derecha precisamente por su labor como vehemente defensor de los derechos humanos.

La película pondrá en imágenes uno de los episodios más dolorosos de la historia de Colombia, cuando los paramilitares anegaron de sangre a buena parte de la geografía nacional, y a una familia en particular.

“Amaba a mi padre por sobre todas las cosas... Amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor, y también el recuerdo de su olor... Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo”, escribió Abad Faciolince.