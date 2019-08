Fans de The Beatles se congregaron este jueves cerca de los estudios de grabación londinenses de Abbey Road para celebrar el 50 aniversario de la foto que ilustra el último álbum que grabó el cuarteto, Abbey Road, con una de las portadas icónicas de la historia de la música.

La foto de los legenderarios “Fab Four” muestra a los cuatro miembros del grupo atravesando un paso peatonal frente a los estudios. John Lennon va adelante, seguido de Ringo Starr, Paul McCartney descalzo, y George Harrison.

La idea surgió inicialmente en la cabeza de McCartney, quien primero esbozó pequeños muñecos simplistas sobre un paso peatonal.

La foto fue tomada a las 11:35 am del 8 de agosto de 1969 por el fotógrafo escocés Iain Macmillan. Esa hora fue escogida para evitar a los fans, que sabían que la banda generalmente llegaba al estudio a mitad de la tarde para grabar.

Parado sobre una escalerilla en la calle, donde el tráfico había sido detenido por un policía, Macmillan tomó 6 fotos, de las cuales solo se utilizó la quinta: una en la que los 4 Beatles caminan. La sesión fotográfica duró unos 10 minutos.

La grabación del álbum concluyó 12 días más tarde, el 20 de agosto. Salió publicado el 26 de septiembre de 1969, 6 días después de que Lennon informara a sus compañeros que dejaba el grupo.

Es el último álbum de estudio de The Beatles, aunque precede la salida de “Let It Be”, grabado antes, y fue hecho en un ambiente más alegre. Incluye las canciones “Something”, “Here Comes The Sun”, “Octopus’s Garden” y “Come Together”, así como el famoso popurrí que cierra el disco, una serie de canciones a veces inacabadas.

Como un hecho extraordinario: el nombre de The Beatles no figura en la portada.

La portada también dio origen a una teoría de la conspiración en la que se divulgaba que McCartney había fallecido (“Paul is Dead”) y que había sido reemplazado por un doble. ¿Las pruebas? Tiene un cigarrillo en su mano derecha cuando es zurdo. También veían mensajes ocultos en el hecho de que caminara descalzo y a un paso diferente al del resto del grupo.

Los estudios Abbey Road se encuentran en el barrio adinerado y residencial de St. John’s Wood, en el noroeste de Londres. Fueron creados en 1931 en una gran casa del siglo XIX. Inicialmente estuvieron consagrados a la grabación de música clásica antes de abrirse al jazz y al rock.

No menos de 190 de las 210 canciones de Los Beatles fueron grabadas allí, y la casa londinense de McCartney se encuentra muy cerca.

El lugar atrae a fans de The Beatles de todo el mundo que, con frecuencia, reproducen la célebre foto sobre el paso peatonal. Este es también grabado en tiempo real por una cámara cuyas imágenes se difunden en el sitio de Internet de los estudios.

El paso peatonal está considerado como monumento histórico inglés desde 2010.