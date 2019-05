Fanáticos criticaron calidad de sonido en concierto de las Spice Girls

El grupo pop británico Spice Girls se presentó el pasado viernes en Dublín. Pese a la expectación de los fanáticos por el regreso de la banda, el espectáculo fue duramente criticado por sus asistentes.

La presentación de Melanie Brown, Geri Horner, Melanie Chisholm y Emma Bunton, se realizó en el Croke Park de Dublín y asistieron aproximadamente 80.000 personas. Pese a eso, el público criticó la calidad del sonido en las redes sociales.

Por su parte, Mel B publicó en Instagram una historia en la que agradeció a sus fanáticos por asistir al concierto y comentó que para la próxima presentación “espera que los voces y el sonido suenen mucho, mucho mejor”.

Antes de comenzar el espectáculo, Victoria Beckham les dedicó un mensaje en Instagram. En la publicación, compartió una foto antigua del grupo y el escrito “¡Buena suerte a las chicas hoy cuando comiencen su gira!”.

De acuerdo a lo que informó el medio británico The Guardian, la banda de la de cada de los años 90 abrió el concierto con el siguiente mensaje: “Damos la bienvenida a todas las edades, todas las razas, todas las identidades de género, todos los países de origen, todas las orientaciones sexuales, todas las religiones y creencias, todas las habilidades”.

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y