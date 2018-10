Externalizar la fealdad y desmitificar la figura de las primeras damas

Tres ex primeras damas, representadas por actores y no por actrices, se reúnen para ofrecer una rueda de prensa sobre el rodaje de una película que harán en su honor. Los periodistas aguardan afuera, mientras las señoras se toman un tiempo para conocerse. No son mujeres comunes; al contrario, son las esposas de tres dictadores.

Soy como ustedes, me encantan las manzanas, escrita por Theresia Walser y dirigida por Ricardo Nortier, se inscribe dentro de la dramaturgia alemana contemporánea, cargada de ironía y crítica hacia su propia historia. “La sociedad alemana, después de la caída del Muro de Berlín, necesitaba purgar sus demonios. De ahí viene la provocación de esta dramaturgia. Le hablan directamente al público y abordan temas contundentes dirigidos hacia el inconsciente colectivo”, explica Nortier.

Margot Honecker, personificada por José Antonio Barrios, es la única que habla alemán y necesita de la ayuda de un intérprete para entender lo que dicen las otras compañeras. Ella era la esposa de Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana. Se vio obligada a exiliarse en Chile después de la caída del Muro de Berlín. Antes de llegar a América Latina pasó por París y se compró un abrigo de 40.000 euros. “Esta es una anécdota que se menciona justamente para resaltar la hipocresía que comparten los líderes de la izquierda, quienes pregonan la igualdad, pero tienden a darse gustos que están muy por encima del poder adquisitivo del pueblo”, resalta el director.

Imelda Marcos, representada por Jesús Carreño, es la viuda de Ferdinand Marcos, el dictador de Filipinas que estuvo en el gobierno por 21 años. Entre las excentricidades de la primera dama se conoce una colección de más de mil zapatos, además de la fortuna que hizo durante ese período, que asciende a 35 millardos de dólares. A pesar de todas estas acusaciones, una vez que volvió del exilio, fue recibida por el pueblo filipino como una heroína y absuelta de todos los cargos de corrupción.

Leila Ben Ali, interpretada por Antonio Ruiz, es la esposa de Zine el Abidine Ben Ali, el antiguo presidente de Túnez. Su figura también está manchada por la corrupción y el narcotráfico. En la obra, su personaje asegura que estudió Literatura Francesa y que es poeta; sin embargo, se ha dicho que solo culminó el bachillerato. Además comenta que le gustaría que Nicole Kidman encarnara su papel por ser la única comparable con su belleza.

“¿Qué pasa cuando el poder se le sube a la cabeza a la gente? Pienso que la obra es un llamado de atención y a la vez una sátira. No les podemos dar a los personajes la dimensión que ellos quisieran. Esas señoras defienden ideas ridículas. Se creen poderosas, pero terminan mostrando lo peor de los seres humanos”, precisa el director.

Cada una habla una lengua diferente y el intérprete (José Manuel Suárez) busca la manera de intervenir sus parlamentos para lograr que la conversación fluya, pero no lo logra. Cuando se dan cuenta de que sus palabras no son traducidas correctamente, proponen asesinar al intérprete, tal como lo hizo Stalin en su momento.

“En América Latina estamos caminando hacia una dictadura de extremos. En Brasil, mi país de origen, hay todo un movimiento para evitar que se monte en el poder un candidato de ultraderecha. Entiendo que se busque cambiar un sistema, pero la idea es lograr una transición positiva”, reflexiona Nortier.

Soy como ustedes, me encantan las manzanas

La Caja de Fósforos,

Concha Acústica de Bello Monte

Viernes, 7:00 pm

Sábado y domingo, 6:00 pm

Entrada: Bs 50