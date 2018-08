Evolución e inclusión envuelven a la nueva organización del Miss Venezuela

La quinta Miss Venezuela se embelleció para el primer encuentro del Comité Ejecutivo del certamen, conformado por Nina Sicilia, María Gabriela Isler y Jacqueline Aguilera, con los representantes de la prensa y así dar a conocer algunos detalles del evento de belleza más esperado del año y que en esta edicion vendrá lleno de sorpresas.

“Esta debe ser su casa”, afirmó Nina Sicilia al iniciar el encuentro.

1.200 mujeres con el sueño de ganar el Miss Venezuela 2019 se postularon en la web del concurso. El equipo de trabajo de la organización Cisneros escogió a 300 mujeres de las cuales solo preseleccionaron a 70 damas que asistieron a la casa morada para superar la entrevista de personalidad.

Con un atuendo corto de tono rojo escarlata aparecieron las 24 jóvenes aspirantes que competirán el próximo 12 de septiembre por la corona. El 18 de agosto cada una de las participantes poseerá una banda que representará los estados de Venezuela.

Las tres ex reinas de belleza ambicionan que la ganadora del concurso sea una mujer integral y natural, capaz de mostrarse en diferentes facetas, que evidencie su amor por el país y su interés de superarse en Venezuela.

“En esta edición no solo contemplamos el aspecto físico, sino chicas integrales académicamente o chicas de 18 años que tienen esa chispa especial que puedan mantener una conversación directa”, comentó Sicilia.

La nueva visión del Miss Venezuela

“Estamos para evolucionar y crear basándonos en enaltecer y poner en la mujer venezolana”, dijo María Gabriela Isler.

El equipo directivo del certamen reveló que se encuentran preparando los dos eventos de belleza, Miss Venezuela Universo y Miss Venezuela Mundo, uno para el primer semestre y el otro para el segundo semestre.

La organización del Miss Venezuela hizo una reestructuración la normativa inspirada en un código ético y conducta del lenguaje para conservar el espíritu durante el evento de belleza de inclusión y diversidad.

“Aceptamos participantes de sexo femenino. El reglamento no indica que sea de nacimiento”, confesó Isler. Este año los concursos de belleza rompen esquemas luego de que Ángela Ponce, mujer transgénero, ganara el Miss España Universo.

Máquinas para hacer ejercicios, clases de yoga, peluquerías, salas de descanso, nuevas oficinas, llegaron para transformar la quinta morada para que las concursantes se sientan cómodas y protegidas dentro de la empresa.

Las jóvenes venezolanas podrán participar en el concurso sin importar su posición económica, resaltando la igualdad debido a que la organización asumirá los gastos de las candidatas durante el certamen.

“Estamos encaminadas desde la transparencia e igualdad”

Usando los conocimientos adquiridos en sus estudios de gerencia y por su motivación por ayudar a otros, así como su pasión por la comunicación, María Gabriela Isler, Miss Universo 2013, desarrolló su proyecto “Elígete a ti” .

“Desde mi corazón, desde mi carrera, desde mi percepción mi experiencia de vida, puedes sumar y aportar. Es una oportunidad de oro porque podemos impactar. Esto para mí es un sueño ”, expresó Isler.

Durante la rueda de prensa Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, explicó que el compromiso es complejo, pero el planteamiento está encaminado hacia tratar de manera igualitaria a las aspirantes, de forma transparente.

“Estamos ya con los motores encendidos”, aseguró.

Nina Sicilia confesó que el Miss Venezuela es una organización en la cual hay que aprender con mucha responsabilidad.

“Es una simbiosis perfecta con lo que siempre ha sido mi esencia en la cual no me he querido desligar nunca que es el tema de la belleza y de los reinados tanto en Venezuela como en el exterior”, dijo Nina en exclusiva para El Nacional Web.

“La Sucursal del Cielo” se llamará la nueva corona

Mila Toledo, orfebre de la organización, trabajará con sus manos la corona que llevará la ganadora venezolana. Igualmente, se inspiró en su vestido cuando participó hace 38 años atrás en el concurso.

“Todos los elementos que nos identifican, lo que vemos alrededor que es bello y por el estrés de lo que vivimos a lo mejor no lo apreciamos, nos ha regalado el cielo venezolano antes de la lluvia”, explicó Toledo en exclusiva para El Nacional Web .

“Los triunfos del futuro se construyen a través de los éxitos del pasado”, expresó María Gabriela Isler al referirse al diseñador de joyas venezolano George Wittels.

Las tres representantes de la organización indicaron que no están para justificar antes lo que sucedió antes de que entraran al certamen.

Sicilia expresó su afecto a George Wittles, creador de las coronas durante 23 años. Afirmó que Wittles se encuentra con sus coronas y que otras piezas fueron entregadas durante una reunión cordial.

Candidata al Miss Mundo

El nuevo comité informó que la franquicia de la Miss World exige que la representante de cada país sea la ganadora de un concurso independiente. Indicó que están apegados a las normas.

“Para nosotras sería un orgullo contar con Veruska Ljubisavljevick, Miss Venezuela Mundo 2017”.

De no ser Veruska Ljubisavljevic, la ganadora del Miss Venezuela iría a participar en el Miss Mundo este año.