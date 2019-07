Euphoria tendrá segunda temporada en HBO

HBO ha conquistado el mundo con sus grandes producciones televisivas. Al éxito de Game of Thrones y Chernobyl, le sigue la serie juvenil, protagonizada por Zendaya y Hunter Schafer, Euphoria. Luego de su estreno el 16 de junio, este jueves, el canal propiedad de Warner Media anunció a través de su cuenta en Twitter que la historia de Rue y Jules renovó para una segunda temporada.

#EUPHORIA has been renewed for season 2 �� pic.twitter.com/5QvRZKfLAr