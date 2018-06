Estricto y maltratador: la doctrina que Joseph Jackson inculcó a sus hijos

Michael Jackson no habló sobre el verdadero carácter que tenía su padre hasta que se transformó en adulto. Solo cuando logró pavimentar una exitosa carrera musical como solista, consolidada en los ochenta gracias al multipremiado e icónico álbum Thriller (1982), que el otrora "Rey del Pop" se atrevió a revelar quién era realmente Joseph "Joe" Jackson, el hombre que lo empujó a forjarse como un multifacético artista.

El patriarca de la familia falleció este miércoles a los 89 años de edad, aquejado de un cáncer terminal que lo mantuvo hospitalizado en Las Vegas durante casi todo junio, y su muerte viene a revivir el lado más oscuro de quien vio en sus hijos el talento artístico que los ayudaría a salir de su compleja situación económica, adoctrinándolos en el baile y el canto a punta de golpes y violencia psicológica.

"Sinceramente, me siento satisfecho de haber sido duro con ellos, porque tú mismo puedes ver el gran resultado que he cosechado. Tengo unos hijos excepcionales a los que todo el mundo quiere y admira. Eso de que daba palizas a mis hijos es mentira, a veces los tenía que castigar y en ocasiones los golpeaba con el cinturón. Era una forma de concienciarles de que habían hecho mal y de asegurarme que lo recordaran. Fui duro porque era lo necesario, en esos tiempos había mucha delincuencia y bandas criminales, y era esencial que fueran disciplinados", confesó "Joe" con toda sinceridad en 2013 durante una entrevista con Piers Morgan en su espacio de CNN.

Su versión contrastaba con lo que Michael había destapado una década antes, en una mediática entrevista que coincidió con el destape de acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. En esa recordada y extendida conversación, el malogrado cantante habló de su traumática experiencia recibiendo órdenes de su padre en los tiempos en que formaba parte de "The Jackson Five" junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon, agrupación que creó este difunto representante de artistas, ex guitarrista y ex boxeador.

"Mi padre me usaba como ejemplo. Ensayaba con nosotros con un cinturón en una mano y si te perdías en un paso, te golpeaba", confesó Michael con voz temblorosa al periodista musical Martin Bashir. "Durante los ensayos no solo teníamos que lidiar con la presión artística de hacer el mejor trabajo posible, sino que estábamos nerviosos y aterrados por lo que nos podía hacer si cometíamos algún fallo", le explicó al británico.

El también bailarín, compositor y filántropo agregó que el temor hacia su padre era tan grande, que en más de una ocasión lo hizo vomitar por el pánico que sentía al verlo y escucharlo.

Joseph lamentó los dichos del más famoso de sus hijos hasta poco tiempo después de que este muriera en 2009, pero sobre todo por el hecho de que diera a conocer abiertamente aspectos de su niñez. Hasta el fin de sus días, el padre de los Jackson se defendió diciendo que siempre buscó lo mejor para su familia, sin señal de arrepentimiento.

"Mira, Michael fue un gran tipo y un buen hijo. Puedo entender el resentimiento que me tenía pero la verdad es que el mundo no sabe casi nada de la manera en que fue criado. Pude cometer errores, pero al menos me preocupé por educarle. Me aseguré de que respetara a la gente mayor", explicó "Joe" a Piers Morgan cuando este le recordó las palabras del intérprete. De su mano dura y exigente también fueron testigos sus hijas LaToya, Rebbie y Janet, cuyas carreras artísticas también se dedicó a supervisar con agudeza, hasta asegurarse que llegaran donde él deseaba que estuvieran: en las listas de rankings más importantes y en un sitial privilegiado dentro de la historia de la música, tal y como lo había logrado el resto de sus hermanos, sobre todo Michael, el más famoso y exitoso de todos.

Pese a que este último logró retomar la relación con "Joe", lo dejó fuera de su herencia cuando murió a los 50 años en 2009. Los hijos del cantante, Paris, Michael y Blanket, quedaron bajo la custodia de la madre y abuela de los niños, Katherine.

Soledad en La Vegas

El padre del clan Jackson pasó la última etapa de su vida en Las Vegas, donde un gran número de enfermedades lo afectaron hasta su fallecimiento. El historial clínico de problemas de salud incluía demencia, una embolia, arritmia, un accidente cerebrovascular y tres ataques cardíacos, razón por la que los especialistas que lo evaluaron tuvieron que implantarle un marcapasos. "Joe" se encontraba solo, alejado de sus 11 hijos y nietos.

Katherine continuaba siendo su esposa en términos legales, pero las constantes infidelidades de él los separaron. El cáncer terminal que lo mantuvo internado hasta este miércoles en un hospital de la ciudad donde residía no lo frenó para seguir estando en la palestra pública. En señal de despido, el fin de semana "Joe" se manifestó en Twitter con una foto en la que aparecía mirando al atardecer y que descolocó a su nieta Paris.

"He visto más atardeceres de los que me quedan. El sol sale cuando le toca y, te guste o no, se pone cuando llega su hora", rezaba el tuit. En esa misma red social, Paris afirmó que no era su abuelo el que había escrito tal declaración, quizás a señal de negación ante su inminente partida. "Es un tuit precioso. Pero me apena ver que quien se haya apropiado de la cuenta de mi abuelo se está aprovechando", aclaró la hija de Michael Jackson.