Estrenarán miniserie sobre la vida de "El Puma"

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma", indicó este miércoles que estrenará una miniserie sobre su vida.

Durante una entrevista realizada en el programa Suelta la Sopa, el cantante indicó que en la serie revelará las razones por la cual se fracturó la relación con su ex esposa, Lila Morillo, y sus hijas.

"La relación no se fracturó por Carolina. Ella sirvió a mis dos hijas, pero han sucedido cosas que no puedo contar. Nunca me gustó el escándalo y mi vida artística no tenía por qué estar relacionada con escándalos", detalló.