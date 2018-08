Los Teen Choice Awards 2018 se entregarán este domingo en California, Estados Unidos, y entre los nominados destacan la cinta Avengers: Infinity War, con siete menciones, la rapera Cardi B, con seis, y las series Riverdale y Shadowhunters, con cinco postulaciones cada una.

Otros de los principales nominados de los Teen Choice Awards en las categorías de películas son Star Wars: El último jedi y Pantera Negra, cada uno con seis menciones.

En la categoría de series destacan Stranger Things, The Flash y Jane the Virgin, con tres nominaciones cada uno. Las estrellas pop Drake, Cardi B y Ed Sheeran sobresalen en los apartados de música.

Este 2018, los Teen Choice Awards serán conducidos por Nick Cannon y Lele Pons. El evento, transmitido en vivo contará con las actuaciones de Khalid, Meghan Trainor, entre otros.

Conozca parte de la lista de los nominados a los Teen Choice Awards 2018:

CANCIÓN POP (#ChoicePopSong)

"Delicate" – Taylor Swift

"Don't Go Breaking My Heart" – The Backstreet Boys

"In My Blood" – Shawn Mendes

"No Excuses" – Meghan Trainor

"No Tears Left to Cry" – Ariana Grande

"This Is Me" – Keala Settle & "The Greatest Showman" Ensemble

CANCIÓN LATINA (#ChoiceLatinSong)

"Boom Boom" – RedOne, Daddy Yankee, French Montana&Dinah Jane

"Dinero" – Jennifer Lopez (feat. DJ Khaled, Cardi B)

"Échame La Culpa" – Luis Fonsi, Demi Lovato

"Familiar" – Liam Payne & J Balvin

"Hey DJ" – CNCO, Yandel

"Mi Gente" – J Balvin, Willy William

NUEVO ARTISTA (#ChoiceBreakoutArtist)

Bazzi

Khalid

Lauv

Logic

Marshmello

SZA

ARTISTA INTERNACIONAL (#ChoiceInternationalArtist)

Blackpink

BTS

CNCO

EXO

GOT7

Super Junior

ARTISTA LATINO (#ChoiceLatinArtist)

Becky G

CNCO

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

PELÍCULA DE COMEDIA (#ChoiceComedyMovie)

Daddy's Home 2

I Feel Pretty

Jumanji: Welcome to the Jungle

Love, Simon

Overboard

Pitch Perfect 3

DRAMA DE TV (#ChoiceDramaTVShow)

Empire

Famous in Love

Riverdale

Star

The Fosters

This is Us