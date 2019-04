Estos fueron los 20 grandes momentos antes de Avengers: Endgame

Aún no se estrena, pero es previsible que Avengers: Endgame incluya la mayor de las escenas de toda la saga. Antes de ello, recopilamos en este artículo los momentos que jamás olvidaremos; sea porque nos emocionaron o hicieron apreciar desde otro ángulo personajes que han trascendido sus humildes orígenes del cómic.

PUESTO 20: Puny God, The Avengers, 2012

Luego del desastre ocasionado por Loki (Tom Hiddleston), verlo recibir su merecido por Hulk (Mark Ruffalo) es catártico. No repara el daño hecho a Nueva York, pero sí al corazón de la audiencia por la muerte de Coulson. Años después, Loki obtiene su "venganza" cuando Bruce le da el mismo tratamiento a Thor en Ragnarok.

PUESTO 19: El secreto de Bruce, The Avengers, 2012

Parte del drama de Hulk radica en el control de la ira, que tiene origen en las frustraciones de su pasado. ¿Por qué es distinto el Hulk de la primera Avengers? Por que él, quien siempre está enfadado, ya es capaz de aceptarse a sí mismo.

PUESTO 18: Lucidez en la batalla, Thor: Ragnarok, 2017

Thor (Chris Hemsworth) y Loki nunca se han llevado bien, ni siquiera en la infancia, donde el Dios del Engaño apuñaló a su hermano. Thor: Ragnarok, si bien es una comedia en esencia, incluye el único momento en el que ambos entienden que si bien no se odian, son demasiado distintos como para vivir en paz.

PUESTO 17: Padre hay uno solo, Guardians of the Galaxy Vol. 2, 2017

Crecer es complicado para los hijos, pero también para los padres. Yondu (Michael Rooker) no fue el mejor de los padres que Starlord pudo tener, pero la alternativa era Ego (Kurt Russell); que solo veía en el terrestre un vehículo para conseguir sus propios fines. Como lo contamos en nuestra oportuna reseña, "quizás lo mejor de la película sea que conocer al padre que estabas buscando tal vez no valga tanto la pena".

PUESTO 16: Siempre de pie, Captain Marvel, 2019

A Carol Danvers (Brie Larson) le han dicho toda su vida qué no puede hacer. Y en cada ocasión hizo lo único que debía: ponerse de pie e intentarlo otra vez. El acto final de la cinta incluye una secuencia de precisamente en esos momentos del pasado en relación con el presente; un todo que puede leerse como mensaje a los fans tóxicos que, sin estrenarse la película, la destruyeron en redes sociales.

PUESTO 15: El día de la marmota, Doctor Strange, 2016

No es la más brillante de las películas de Marvel, pero Doctor Strange tiene por lo menos el mérito de incluir una novedosa táctica para derrotar al villano de turno: el aburrimiento. Dormammu no puede contra el ciclo de eterna repetición al que es sometido por el Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch), que solo quiere negociar.

PUESTO 14: Nunca de rodillas,The Avengers, 2012

Loki llega a al Tierra como heraldo de Thanos y espera encontrar sumisión. Hasta cierto punto; eso es lo que ve, pero también hay rebeldía; como la del anciano que ya ha visto una escena así en el pasado.

PUESTO 13: Todos contra todos, Captain America: Civil War, 2016

No son villanos, sino todo lo contrario. La pelea entre los bandos de Iron Man y el Capitán América es todo lo que esperarías de una escena de acción que enfrenta a personajes que conoces desde hace años y que, de verdad, te importan.

PUESTO 12: El baile de los que sobran, Guardians of the Galaxy, 2014

Ronan pasó a las filas de los villanos más olvidables de Marvel Studios, pero no podemos decir lo mismo de su película, Guardians of the Galaxy; en la que héroes desconocidos se convierten en grandes íconos. Una de las razones para este surgimiento es el característico uso de la música, que sirve de eje conductor incluso para la batalla final. Ronan solo puede sorprenderse ante la magia pélvica de Starlord (Chris Pratt).

PUESTO 11: "¿Lo sabías?", Civil War, 2016

El Capitán América (Chris Evans) no es perfecto. Pese a su rectitud, eligió mentir a uno de sus compañeros más cercanos de los Vengadores; Iron Man. En Civil War ellos pelean por los Acuerdos de Sokovia, que buscan evitar que personas con superpoderes hagan lo que quieran sin consecuencias. Una de estas personas es el Soldado de Invierno, que mató a los padres de Tony Stark. Esa es la verdad que Steve se guardó y que terminó por romper su amistad con Tony.

PUESTO 10: Las consecuencias, Iron Man 3, 2013

Aún atormentado por su experiencia cercana a la muerte, Tony Stark (Robert Downey Jr) sufre de estrés postraumático, con ataques de ansiedad en cualquier momento. Una situación complicada para el "hombre de hierro".

PUESTO 9: Mucho que perder, Spiderman: Homecoming, 2017

Invitó a la chica de sus sueños al baile del colegio, pero resulta que su padre es el supervillano que le ha hecho la vida imposible. Expuesto en su identidad secreta, Peter Parker (Tom Holland) parece tener solo una opción: ignorar los crímenes del Buitre (Michael Keaton) o arriesgarse a perderlo todo. Peter, en un momento que no podría ser más inspirado en los cómics del Hombre Araña, toma una decisión.

PUESTO 8: El mayor sacrificio, Captain America: The First Avenger, 2011

Cuando Steve Rogers se sacrifica con el avión de Hydra, evita una catástrofe que cambiaría la Segunda Guerra Mundial. No hay sorpresas en esta escena porque el Cap ya había demostrado su corazón de héroe, hay dolor porque el Cap y Peggy Carter no podrán volver a estar juntos. Pero él no muere, sino que, muy al estilo de los cómics, queda congelado en hielo por décadas. Y al despertar en la Nueva York de hoy, rodeado por luces y ruidos inimaginables para un hombre fuera de tiempo, solo puede recordar que tenía una cita a la cual llegará demasiado tarde.

PUESTO 7: Acción y no palabras, Captain America: The Winter Soldier, 2014

"Antes de que empecemos... ¿alguno de ustedes quiere salir?"

Encerrado en un ascensor y rodeado de enemigos, Steve Rogers demuestra por qué es el héroe más noble de todos. Con el Soldado de invierno, Marvel no solo hizo su mejor película y encontró a los directores capaces de balancear la fórmula de humor y acción; también lanzó una escena que debería servir como ejemplo a todos los directores de cine de acción: una pelea no gratuita que sirve para desarrollar al personaje y acelerar la trama.

PUESTO 6: "Yo soy Groot", Guardians of the Galaxy, 2014

Dijo la misma frase a lo largo de toda la película, pero eso bastó para comunicar un amplio rango de expresiones. Y el público amó por eso a Groot (Vin Diesel), este árbol sensible que sacrifica su vida para salvar a los Guardianes de la galaxia.

PUESTO 5: Muerte al atardecer, Black Panther, 2018

Killonger (Michael B. Jordan) estuvo a punto de hundir al mundo con sus intenciones expansionistas, plan que tuvo sentido hasta cierto punto. Él, hasta el final, no se dio por vencido. Y cuando la muerte tocó su puerta, solo tenía un un último deseo: "Entiérrame en el océano junto a mis ancestros, que sabían que era mejor la muerte que la sumisión".

PUESTO 4: "País de agricultores", Black Panther, 201

El colonialismo y las consecuencias del racismo son temas constantes en Black Panther, donde las batallas son tanto retóricas como físicas. En la escena poscréditos, cuando T'Challa (Chadwick Boseman) decide que Wakanda compartirá su saber con el mundo, un delegado de la ONU pregunta qué puede ofrecer al mundo mundo un país de agricultores. T'Challa no puede evitar sonreír al escuchar esto, tal vez con la confianza de que ese menosprecio es lo que mantiene al resto del mundo tan por detrás de Wakanda.

PUESTO 3: "¡Snap!", Avengers: Infinity War, 2018

Los hermanos Russo no solo ofrecieron el mayor genocidio en la historia de la ficción, sino que al hacer cenizas a sus héroes demostraron que para tener un buen final los buenos no necesariamente tienen que ganar. Claro, es muy posible que en Avengers 4 todos los muertos vuelvan, pero eso no no borra el trauma.

PUESTO 2: "Yo soy Iron Man", Iron Man, 2008

La frase, dicha por Tony en la conferencia de prensa, es broche de oro para el mejor inicio que el Universo Marvel pudo tener en el cine. Pero no se trata de una escena aislada, sino que construye sobre lo que ya habíamos visto. Antes de que Tony confesara su verdad al mundo, con lo cual se zurra en la tradición heroica de la identidad secreta, ya se había presentado tal cual: sea un comerciante de armas o superhéroe, Tony Stark es una explosión hecha ser humano. No importa lo que hagas, siempre será centro de la atención. Y por eso el cine es mejor.

PUESTO 1: Un mundo más grande, Iron Man, 2008

A puertas del estreno de Avengers: Endgame, podría ser difícil olvidar que hubo una época en la que esta no fue solo una saga, sino un experimento que pudo haber fracasado. Al final de la primera Iron Man, Tony Stark vuelve a casa para encontrar a Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien le habla de la "Iniciativa Vengadores". Así empezó la megafranquicia que, con 22 películas en su haber, no da signos de desgaste. Puede que hubiese mayores escenas en esta serie de películas, pero ninguna tan trascendental como aquella que empezó todo.