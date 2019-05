Este viernes sonará lo nuevo de Miley Cyrus

Está de regreso. Tras dos años desde su último lanzamiento musical — el disco Younger Now—, Miley Cyrus vuelve con un nuevo proyecto.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la ex chica Disney reveló la portada, la fecha y el título de su nuevo álbum. Bajo el título de She Is Coming, la más reciente producción musical de Cyrus estará disponible desde este viernes 31 de mayo.

“Este 31 de mayo, guárdenlo desde ya. O lo lamentarán por el resto de su existencia”, escribió la cantante de 26 años de edad en la descripción de su foto.

El último fin de semana, la intérprete de “Wrecking Ball” adelantó tres de las canciones que formarán parte de este proyecto durante su presentación en el BBC Radio 1's Big Weekend en Londres.

Aunque Cyrus no confirmó los títulos, los temas llevarían los nombres de “Mother's Daughter”, “Cattitude” y “Dream”. Esta sería la letra de una de las canciones: “I'm nasty, I0m evil/ Must be somethin' in the water/ Or that I'm my mother's daughter”.

En otra, la artista hizo referencia a las raperas Nicki Minaj y Cardi B. “I love you Nicki, but I listen to Cardi”.