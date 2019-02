Este es el resumen del concierto Venezuela Aid Live

Este viernes se realiza el concierto Venezuela Aid Live, en Cúcuta, Colombia, que tiene como objetivo exigir la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, cuyo ingreso se planteó para el 23 de febrero, según lo anunciado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Este evento fue organizado por Richard Branson, magnate británico, para recaudar fondos a beneficio de la ayuda humanitaria. Ricardo Montaner, Maluma, Paulina Rubio, Maná, Juanes, DJ Alesso y Alejandro Sanz son algunos de los artistas que cantarán en el Venezuela Aid Live.

En la tarima ya se presentaron artistas como Lele Pons, quien expresó su emoción de presentarse y aseguró que lo importante es la libertad.

“Los más importante es la libertad, me fui cuando tenía cinco años pero estoy feliz porque el destino me trajo hasta acá”, dijo la influencer con lagrimas en sus ojos.

Siga la transmisión en vivo del concierto mediante el siguiente enlace:

A continuación el minuto a minuto del concierto:

El concierto Venezuela Aid Live inició con la internpretación de la canción "Me fuí" de la venezolana Reymar Perdomo, una cantante que se volvió viral en las redes sociales.

#22Feb 12:00pm #VenezuelaAidLive comenzó con la canción "Me fui" de la cantante venezolana que se hizo viral en internet, Reymar Perdomo pic.twitter.com/V6XClmz43v — Reporte Ya (@ReporteYa) 22 de febrero de 2019

Minutos despues, subieron al escenario los comediantes George Harris, Marko Música y Luis Chataing. Además, los acompañaron los animadores Nelson Bustamante y Caterina Valentino, quien dijo que esperaba que este mismo concierto se realice, pero del otro loado de la frontera.

#22Feb #VenezuelaAidLive El mensaje de George Harris, Luis Chataing, Marko, y Caterina Valentino en el concierto Venezuela Aid Live por la ayuda humanitaria https://t.co/jNqo4PfvcL pic.twitter.com/1ZVPEzZ2Jb - @AlbertoRodNews — Reporte Ya (@ReporteYa) February 22, 2019

Posteriomente el empresario Richad Branson, organizador y financista del evento, dedicó unas palabras a los venezolanos. "Este concierto se hizo para conseguir la ayuda humanitaria. Se trata de marcar una diferencia en la vida de millones de personas que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo".

.@richardbranson, organizador del concierto #VenezuelaAidLive, ofrece palabras a los venezolanos y asegura que la música es el lenguaje mundial que rompe con las diferencias. Conéctate #EnVIVO por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/JH4MdvtOnP — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) February 22, 2019

José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, subió al escenario y cantó su tema "Agarrense de las manos". Luego, aseguró que no podía morir sin ver una situación tan emocionante para los venezolanos y el mundo. Asimismo, envió un mensaje a los militares venezolanos: "No disparen al pueblo, celebren la libertad democrática de Venezuela".

.@SoyElPuma: Han hecho surcos y caminos que nos van a conducir a la libertad que tanto anhelamos. A los soldados venezolanos les digo; no disparen al pueblo, disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela. #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/Dfh8VZmY1l — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

El venezolano Reynaldo Armas y el colombiano Wilson Valderrama, conocido como El Cholo, entonaron canciones tradicionales venezolanas acompañados de arpa, cuatro y maracas.

Jean Carlos Canela, cantante y actor de origen cubano, comenzó su participación en el concierto y dedicó su presentación a Mónica Spears, quien fue asesinada, junto a su esposo, en enero del año 2014 cuando viajaban en compañía de su hija por las carreteras de Venezuela. "¡En nombre de la lucha que nos queda, estamos con ustedes Venezuela!".

El concierto continuó con Danny Ocean, cantante venezolano, quién interpretó su tema "Me rehúso". "Qué lindo cuando todos trabajamos en equipo. Necesitamos trabajar en equipo para que pronto los venezolanos estemos juntos de nuevo", indicó.

"Qué lindo cuando todos trabajamos en equipo. Necesitamos trabajar en equipo para que pronto los venezolanos estemos juntos de nuevo", expresó Danny Ocean (@Dannocean), antes de cantar "Me Rehúso". #EnVIVO concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/j0jnU6i46o — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

El cantante venezolano Chyno cantó "Quédate conmigo", "Me voy enamorando" y "Andas en mi cabeza". El artista venezolano dijo "Vamos bien y cada vez vamos a ir mejor", realizó el Maduro Challenge y agradeció a Colombia por realizar el concierto.

Reik, fue la sorpresa del evento. El grupo musical cantó "Un Año", un tema inspirado en la migración masiva de venezolanos y la separación de familias. Además interpretaron "Que vida la mía".

La venezolana Lele Pons se presentó en tarima para cantar su tema "Celoso". Pons se fue de Venezuela cuando tenía cinco años y se estableció con su familia en EE UU. La influencer aseguró que lleva siempre a su país en el corazon.

La mexicana Paulina Rubio también se presentó en el Venezuela Aid Live y cantó dos temas de su repertorio. La chica dorada defendió la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Directo | La cantante Paulina Rubio canta 'Ni una sola palabra' en el concierto en Colombia contra Maduro y en apoyo de que entre la ayuda humanitaria #VenezuelaAidLive https://t.co/agElcAsz7y pic.twitter.com/rL48kXlpJv — EL PAÍS (@el_pais) 22 de febrero de 2019

Los cantantes venezolanos Mau y Ricky se presentaron en el concierto y cantaron "Desconocidos", junto con Camilo Echeverry, y "No tiene novio".

Diego Torres, cantante argentino, emocionó a los presentes con su tema "Color de Esperanza", que ha sido referencia en las manifestaciones en el país.

El cantante de vallenato Silvestre Dangond inició su presentación con su éxito "Cásate conmigo", luega de terminar su primera canción en el Venezuela Aid Live expresó que cuando el país salga de la crisis que atraviesa "vamos a vivir una fiesta".

.@SilvestreFDC: Después que todo pase vamos a vivir en una fiesta. Tengo dos años sin ir a cantar a Venezuela pero cuando esto caiga voy a ir cada 15 días. Este sol me la vivo las veces que sean por ustedes. #EnVIVO concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/NY7bXtFnZo — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

El reguetonero colombiano Maluma dedicó su canción "Marinero" a los venezolanos y exigió que pronto mejore la situación. "Viva la libertad en Venezuela y en el mundo", dijo.

"Quiero dedicar esta canción a personas que en Venezuela han perdido su familia o han tenido que emigrar. Les quiero cantar desde el fondo de mi corazón, Maluma esta con ustedes parceros", así inicia @maluma su participación en #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/xUl05RO60K — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

Jorge Villamizar, cantante de la agrupación Bacilos, dedicó la canción "Tabaco y channel" a Lilian Tintori, activista a los Derechos Humanos, y a María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. Además, indicó que el próximo tema lo cantará en Caracas.

El artista español Miguel Bosé expresó mientras interpretaba su tema "Particular", la cual le dedicó a Venezuela, que "hoy es un gran día y mañana será más grande todavía".

En el concierto Venezuela Aid Live también se presentó el cantautor Carlos Baute interpretó durante su presentación su canción "Yo me quedo en Venezuela" y expresó que es un tema que representa a los venezolanos en este momento.

El puertorriqueño Luis Fonsi inició su participación en el concierto con su tema "Despacito". Además, dedicó su canción "No me doy por vencido" y señaló que como lo dice su canción Venezuela no se dará por vencida.

"Y como lo dice la siguiente canción mi Venezuela, no nos vamos a dar por vencido mi gente", así inicia el tema de "No me doy por vencido" de @LuisFonsi #EnVIVO concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/YxjNmqnd7l — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

Juan Luis Guerra, artista de República Dominicana, subió a la tarima del Venezuela Aid Live inició su presentación con "Ojala que llueva café en el campo". Guerra dijo una bendición "que la paz de Dios que sobre pasa todo entendimiento, se derrame hoy y siempre sobre Venezuela" y siguió con su tema "Para ti".

Al escenario del Venezuela Aid Live subió el cantante colombiano Fonseca con su tema "Puede ser" y expresó "Hoy en un día de paz, hoy todos somos venezolanos". Agregó que todos los artistas que se están presentando en el evento benéfico vinieron con un mensaje de paz, de reconciliación con un mensaje de ayuda humanitaria.

El artista colombiano Carlos Vives inició su presentación con su famoso tema "Bicicleta", luego continúo con "Robarte un beso". Asimismo, interpretó el tema "La tierra del olvido".

La voz del colombiano Santiago Cruz se unió a la tarima del concierto benéfico por Venezuela con su canción "Cuando regreses", la cual hace referencia a las parejas que han sido separadas por la migración forzosa. "Que la ayuda humanitaria llegue a donde tiene que llegar", expresó.

Ricardo Montaner, cantautor venezolano, comenzó su participación en el evento para recaudar fondos para la ayuda humanitaria de Venezuela con el tema "La cima del cielo".

El venezolano señaló que "cada cosa que logremos lo hagamos en el nombre de Jesús que Dios está en control. Dios desde el 23 de enero abrió una nueva luz de esperanza y hay que esperar a que las cosas sigan sucediendo" y luego, invitó a sus hijos Mau y Ricky, y a Camilo Echeverry, novio de su hija Evaluna, a cantar "La gloria de Dios".

.@montanertwiter: "Cada cosa que logremos lo hagamos en el nombre de Jesús que Dios está en control. Dios desde el 23 de enero abrió una nueva luz de esperanza y hay que esperar a que las cosas sigan sucediendo". #EnVIVO concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/9OEUnursBj — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

El evento organizado por Richard Branson siguió con la música de Maná, quien cantó "Oye mi amor" y "Rayando el sol".

Fher Olvera, vocalista de la banda, expresó que sienten tristeza por la situación que está atravesando Venezuela. "Nos da tristeza que un pueblo como Venezuela se esté desangrando, por eso hay que dejar pasar la ayuda humanitaria", aseguró.

"Nos da tristeza que un pueblo como Venezuela se esté desangrando, por eso hay que dejar pasar la ayuda humanitaria", así lo expresó @manaoficial en su inicio de la participación #EnVIVO en el concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/YnKMit4gEg — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

Luego de la actuación de los mexicanos, los presentadores del evento invitaron a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la tarima para agradecerle su labor por Venezuela.

El cantante español Alejandro Sanz, quien continuamente se expresa sobre la situación del país, subió al escenario del Venezuela Aid Live y cantó "Back in the city" y "Corazón partío'".

"Que nadie les robe el relato de la libertad que es suya y de nadie más", dijo Sanz.

El colombiano Juanes destacó al inicio de su presentación que hace 10 años estuvo en la frontera entre Colombia y Venezuela cantando a favor de la paz en su país y luego dedicó "Volverte a ver", con una melodía lenta, a los venezolanos.

"Siempre vamos a encontrar en la vida gente que nos quiere robar la luz, pero nosotros siempre seremos más fuerte que ellos. El odio nunca va a triunfar ante el amor", expresó el colombiano y luego cantó "Odio por amor".

Después interpretó "A Dios le pido", uno de los temas que lo catapultó a la fama.

"Siempre vamos a encontrar en la vida gente que nos quiere robar la luz pero nosotros siempre seremos más fuerte que ellos. El odio nunca va a triunfar ante el amor", así lo expresó @juanes #EnVIVO concierto #VenezuelaAidLive por: https://t.co/H0hJAbOTK8 pic.twitter.com/ekWVmXTnGw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 22 de febrero de 2019

El cantante Nacho, quien este viernes recibió la nacionalidad colombiana por parte del presidente Iván Duque, subió a la tarima e interpretó sus temas como solista.

Durante su show llamó al escenario a Chyno, su ex compañero de dúo, y cantaron "Mi niña bonita", uno de sus más grandes éxitos y se abrazaron.

"Así es que tiene que ser, sin rencores, sin envidias, dándole espacio a la meritocracia. Nada regalado, a menos que sea de tu pareja", dijo Nacho.

Richard Branson quien patrocinó el concierto Venezuela Aid Live, para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, pidió "libertad" durante el concierto que se realiza en Cúcuta, Colombia.

Para finalizar el concierto Venezuela Aid Live que se realiza en Cúcuta, Colombia, Fonseca y el empresario Richard Branson interpretan el tema de "Imagine" de John Lennon.