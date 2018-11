“Este diciembre sin ti” : la nueva canción de Nacho

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, interpretó “Este diciembre sin ti” una canción que hace referencia a la navidad venezolana. El tema fue compuesto por Ronald Montenegro.

“Sobre todo en diciembre, hay días en los que atiendo a la nostalgia. No sabría que soy feliz si jamás hubiera sentido tristeza, por eso agradezco a la vida los sentimientos amargos; he aprendido a valorar el hecho de que la mayoría de mi tiempo lo he empleado en dulces experiencias”, dijo Nacho en Instagram.

Aseguró que durante las fiestas decembrinas nos podrá evitar pensar en como su familia esta esparcida por diferentes países y como una de sus hermanas sigue en Venezuela “luchando para no marcharse”.