Este año habrá dos nuevas reinas de belleza

El certamen Miss Earth Venezuela celebrará su tercera edición, y sus organizadores trabajan para ofrecer una noche de mucha elegancia y entretenimiento. Prince Julio César y Alyz Henrich, Miss Tierra 2013, además, serán los encargados de hacer realidad la primera edición de Miss Supranational Venezuela en el país.

Algunos rumores señalaban que el concurso no continuaría, información que fue desmentida por Prince Julio César, quien confirmó la realización del certamen en el que tendrán una participación las reinas salientes, entre ellas Diana Silva, Miss Earth Venezuela 2018, así como destacadas figuras de la televisión nacional.

La convocatoria virtual del casting fue un éxito. Se postularon más de 3.500 jóvenes, quienes competirán en los 2 certámenes. Ahora comienza la segunda fase, en la cual las aspirantes tendrán la oportunidad de presentarse ante los miembros de la organización responsables de seleccionar solo a 24 candidatas. “Las venezolanas creen en nuestra industria y en esta organización, muy a pesar de los momentos álgidos que vivimos en el país. Esta cantidad de muchachas, interesadas en participar, nos indica que nuestras mujeres nunca van a dejar de soñar y nosotros somos la vía para convertir sus sueños en realidad”, afirmó Prince Julio César.

Este año se sustituirán las bandas por atributos que se entregaban en la gala final por la realización de actividades de labor social. Es la forma como la organización prevé sensibilizar a todos sobre las necesidades que afronta el país. “De esta manera, nuestro equipo de odontólogos realizará una jornada para atender a personas de sectores necesitados, mientras que el de los cirujanos estará a cargo de operativos de despistaje de cáncer de seno para mujeres de escasos recursos”, indicó Prince Julio César, quien añadió que estas actividades, apenas dos de las previstas, serán impulsadas por las candidatas oficiales de ambos concursos.

“Es el verdadero trabajo de las reinas de belleza, que no solo deben ser bellas sino participar en tantas cosas que hay por hacer. Aprovechamos esta plataforma para ayudar a nuestro país”, manifestó el presidente de la organización, seguro de que en este momento tan difícil los venezolanos necesitan un aporte, en especial los de sectores más vulnerables. “Estamos convencidos de que no importa la cantidad ni la periodicidad, solo ponerse manos a la obra y tener buenas acciones, lo fundamental es sumar y no restar”.

El certamen, como en otras oportunidades, tendrá un reality show. Será un formato enfocado en las redes sociales, que de igual forma permitirá al público disfrutarlo a través de la televisión.

El Miss Earth Venezuela está previsto para el domingo 25 de agosto. El Miss Supranational todavía no tiene fecha, pero los organizadores quieren que sea una semana antes.

Para quienes quieren seguir paso a paso las novedades de ambos concursos deben visitar la página web www.missearthvenezuela.comy las redes sociales @missvenezuelaearth; @supranacionalvenezuela; @princejuliocesar y @alyzhenrich1.