Esposo de Kim Kardashian afirmó que tendría sexo con sus cuatro cuñadas

Kanye West, cantante estadounidense y esposo de Kim Kardashian, confesó este sábado que tendría sexo con sus cuatro cuñadas, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie en su nuevo sencillo musical "XTCY" con el DJ Clark Kent.

"¿Tienes pensamientos sucios? Yo tengo más de uno, ¿Tienes alguna cuñada con la que tendrías sexo? Yo tengo cuatro”, dijo West en las líneas de la canción, así lo reseñó People en Español.

El esposo de Kim Kardashian publicó esta nueva canción luego de lanzar su nuevo albúm llamado "YE" el pasado junio. Igualmente West expresó en sus canciones lo que tuvo que pasar luego de sufrir problemas mentales y adicción a las drogas.

La foto de portada en la nueva canción es la imagen de su esposa y sus cuatro hermanas durante la fiesta de cumpleaños número 21 de Kylie.

Sitting in the studio with my man @kanyewest and he said.. "Clark, let that new "XTCY"joint go!!! So.. ENJOY: NEW KANYE WEST.. https://t.co/n2LfhUvMxR