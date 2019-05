Ex esposa de José José reveló que el cantante fue violado por sus amigos

Anel Noreña, ex esposa del cantante José José, afirmó que el intérprete de ‘El Triste’ fue víctima de una violación por parte de un grupo de amigos cuando era niño.

“Era un niño llorando, el papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben de hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir porque era una mujer sola’’, relató la modelo y actriz en entrevista al programa de espectáculos Ventaneando.

Al cuestionarla sobre quiénes eran aquellos “amigos” y cómo le había sucedido esto al intérprete de “Gavilán o paloma”, Noreña dijo que se trataban de los chicos de la colonia donde vivía.

“Eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que tomaban alcohol desde muy chiquitos porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol para el papá’’, narró.

Anel señaló que esta confesión no se la hizo a ella, sino se la contó directamente a Marysol Sosa, la hija que tuvieron en común.

