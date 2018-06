Ex esposa de Gilberto Correa criticó difusión de video “sin autorización”

Este fin de semana Raquel Lares, ex esposa de Gilberto Correa, criticó la publicación de un video en el que el animador se ve deteriorado debido al parkinson que padece.

En su cuenta de Instagram, la locutora afirmó que Correa no autorizó la difusión del material.

“Si el video hubiese sido autorizado, les juro que no opinaría, pero no fue el caso (…) Sí me parece terrible haber posteado el video sin su autorización y me duele”, expresó.

A su vez publicó una foto en la que aparece Correa haciendo su trabajo como animador. Señaló que desea que así sea recordado.

"Así nos gustaría que recordaran siempre a Gilberto. No como se ve en el video recientemente publicado", indicó en la red social.

Con información de El Farandi