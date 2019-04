Esposa de Chyno Miranda mostró su cuerpo tras 10 días del parto

Natasha Araos de Miranda, esposa del cantante venezolano Chyno Miranda, compartió una fotografía en la que muestra su cuerpo luego de haber dado a luz a su primer hijo, Lucca Miranda Araos, hace 10 días.

“10 días después de dar a luz, así vamos. Ahora más que nunca puedo decir que tener un estilo de vida saludable ayuda muchísimo en este proceso. Cuando uno amamanta hay que comer más y bien saludable, ya que lo que come mamá lo come el bebé. Todo lleva su tiempo; esta etapa de recuperación es larga y hay que tener tranquilidad”, escribió Araos junto a la foto publicada en su Instagram.

La venezolana expresó que desde el nacimiento de Lucca ha vivido una etapa emocionante y que a pesar del cansancio se encuentra feliz y disfrutando de la experiencia.

“Estos 10 días han sido hermosos. Conocerlo, olerlo y quedarme horas viéndolo no tiene precio. No me importan los trasnochos, ni sus cuidados. Realmente es una etapa emocionante y hermosa”, detalló.