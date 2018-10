El espacio se convierte en un laberinto de color y movimiento

Un pasillo de 52 metros de largo encierra tres tonos que parecen flotar en el aire. Ya dentro se tiene la impresión de que el azul, el rojo y el verde se adhieren al cuerpo hasta que, al cabo de un momento, el color se vuelve blanco. El efecto de laCámara de cromosaturación, diseñada por Carlos Cruz-Diez en 2004, es alucinante.

A pocos metros, la gente se pierde entre luces y diferentes tonalidades en medio de las largas láminas del Labyrinthe Transchromies Rachel (concebida en 1965 y readaptada en 2017). Y si se quieren más colores se puede jugar dentro de las Duchas cromáticas, tres cilindros de láminas plásticas en los que el visitante puede integrarse a la experiencia cromática.

En Caracas, una ciudad donde cada vez hay menos espacios para el esparcimiento, todavía es posible disfrutar de la obra del maestro del color. El 4 de octubre se reinauguró el Espacio Cruz-Diez en el Museo de la Estampa y del Diseño con un total de 18 piezas.

La exposición estaba prevista para ser presentada en agosto, en coincidencia con el cumpleaños 95 años de Cruz-Diez. Se retrasó porque fue difícil conseguir las gelatinas, que estaban vencidas, de la Cámara de cromosaturación, que permaneció aproximadamente dos años cerrada. Los materiales se adquirieron gracias a una alianza con Articruz, taller fundado por el artista en Panamá. “Ese tipo de lámparas ya no se fabrica, así que desde Panamá informaron dónde se podían conseguir”, indicó Carlos Cruz, hijo del creador venezolano.

El Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, que empezó sus actividades en 1997, cuenta con dos nuevas piezas donadas por el autor: Labyrinthe Transchromies Rachel y Color al espacio (2017), esta última no está expuesta todavía. “Estas obras son antiguas, pero papá las ha adaptado especialmente para el museo”, señaló Cruz.

Afirmó que el artista tiene muy buenas relaciones con el museo y la Fundación Museos Nacionales. No ha habido conflictos por diferencias políticas. “Ellos no hacen proselitismo con su obra, más bien se siente un apoyo. Y el trabajo de papá no tiene nada que ver con política. Es humanista. Creo que en el museo hay gente súper preparada”, dijo Cruz.

Coincide con Yennai Quintero, directora del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez desde 2014: “La relación con Cruz-Diez es muy familiar. Se le suele informar sobre cada una de las medidas que tomamos”. Aseguró que en la institución, donde trabajan al menos 48 personas, se ha duplicado la cantidad de visitas después de que se anunció la reinauguración. “La sala permanente es un proyecto que tiene tres años de gestado. Es un espacio que de manera continua se va a refrescar en esta segunda fase para trabajar con la donación reciente de las piezas del maestro”, informó.

Cruz dijo que periódicamente algún familiar del autor visita el museo. “Yo tengo tiempo sin ir porque he viajado mucho. Mi sobrino Gabriel Cruz es quien estuvo allí hace pocos meses. Siempre hay alguien de la familia que se da una vuelta. También van hermanos míos que trabajan en Panamá”, precisó.

Clemente Martínez, director ejecutivo de la Fundación Museos Nacionales, quien también se encargó de la museografía de la muestra, dijo que esperan lograr que todas las instituciones Fundación Museos Nacionales, 14 en total, sean como la de la Estampa y del Diseño, una de las que se encuentra en mejores condiciones. Recalcó que allí ha sido más sencillo el mantenimiento porque es un espacio pequeño si se compara, por ejemplo, con la Galería de Arte Nacional. “Los museos más grandes tienen más dificultades de acceso, mantenimiento y programación”.

Reconoció que la crisis económica dificulta el desarrollo de exposiciones. Sin embargo, considera que no es imposible. “La crisis nos pega a todos. Estamos acostumbrados a comprar materiales en el exterior, pero ahora somos más creativos. Hemos ahorrado en algunos gastos. También aprendimos a enseñar y a buscar otras formas de establecer una lectura museográfica distinta”.

Cruz informó que impulsan un proyecto con la empresa InSitu para restaurar todas las obras monumentales del artista cinético que están en el mundo. En total suman 150: 100 se encuentran en Venezuela y 50 en otros países. Entre ellas menciona los silos de La Guaira y la Cromointerferencia de color aditivo, en el aeropuerto Simón Bolívar. “Todo se daña, se deteriora y eso nunca se tiene en cuenta. No es un mal nuestro, es algo que ocurre en todo el mundo. Alguien hace un edificio y nadie pone en el presupuesto que hay que restaurarlo. Si no hubiera restauración, el Museo del Louvre no tendría obras. Nada es eterno. Este plan es importante porque esas obras no son de nosotros, sino del pueblo venezolano”, expresó.

Retorno

El martes, el ministro de la Cultura Ernesto Villegas informó en su cuenta de Twitter que se había repatriado de Argentina la pieza Caleidoscopio, la cual —aseguró— fue dejada en un depósito por el gobierno de Mauricio Macri. La obra solía ser exhibida en Tecnópolis, una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte que se realiza en Buenos Aires. Carlos Cruz explicó que esta obra fue donada por el maestro Carlos Cruz-Diez a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, cuando Ignacio Arcaya estaba al frente de la representación diplomática en ese país, entre 1995 y 1998. “Esa pieza tiene una cúpula, al igual que la embajada. No sé qué pasó que la quitaron de Tecnópolis”.

Otros proyectos

Recientemente, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas –antes Sofía Ímber- se inauguró una muestra en la que el público puede apreciar la colección de obras de Pablo Picasso perteneciente al museo y que fue adquirida por quien fuera su directora durante casi tres décadas. Camarada Picasso es el título de la exposición a la que el gobierno ha querido darle un matiz político.

La próxima inauguración que prepara la Fundación Museos Nacionales será la II Bienal del Sur, a realizarse el 19 de octubre en el Museo de Arte de Valencia, antiguo Ateneo de la ciudad. Con el lema “Pueblos en resistencia”, se espera la participación de 31 artistas nacionales y 80 internacionales. El 5 de noviembre abrirá la exposición Raroen el Museo Alejandro Otero, una selección de 35 piezas dedicadas a la diversidad sexual con 9 creadores invitados. Y a partir del 25 de octubre comienza la exhibición Amalivaca en la Galería de Arte Nacional, donde también presentarán la colección del extinto Banco Industrial que fue ofrecida en carácter de comodato y que en un 80% está constituida por obras de Arturo Michelena.

Espacio Cruz-Diez

Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez

Horario: martes a viernes, 9:00 am a 5:00 pm

Sábado, domingo y feriados, 10:00 am a 5:00 pm

Entrada libre