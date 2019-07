La Esfera de Soto está cerrada… para los vehículos

Una barrera del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre impide desde el lunes la entrada de vehículos al terreno que rodea la Esfera de Soto, ícono de Caracas en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Santa Cecilia.

En las redes sociales se aseguraba que el paso de personas había sido restringido debido a los altercados del viernes en el lugar donde está la obra de arte, cuando liceístas se excedieron en el festejo de su graduación. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana señalaron que los estudiantes alteraban el orden público.

La Esfera de Soto está, finalmente, CERRADA al público.

¿La razón? “Cuando vinieron los graduandos causaron destrozos materiales y consumieron bebidas alcoholicas. Insultaron a los oficiales, tuvo que venir el jefe de destacamento”.

Para entrar hay que sacar "un permiso".

Los agentes que se encontraban de guardia el miércoles dijeron que la medida de cierre del lugar se implementó supuestamente por mantenimiento del área verde que rodea el monumento. La entrada de vehículos, indicaron, no permite el cuidado de la grama. “Se aplicará un químico que no actúa si los carros están en esta zona”, indicó un policía que prefirió no ser identificado.

FOTO GISELLE GONCALVES

Sin embargo, no hay signos de mantenimiento del lugar. No se encuentra nadie trabajando en ello. No hasta el jueves. “Abriremos de nuevo el 5 de julio”, dijo otro funcionario que también pidió reserva de su nombre.

Los caraqueños siguen acudiendo a la Esfera de Soto, pero los vehículos quedan estacionados en el hombrillo de la autopista. Algunos grababan escenas para un video, mientras que otros se toman fotos junto a la obra de Jesús Soto.

La Esfera de Soto luce deteriorada. Hay alambres de acero inoxidable quebrados, y el color de los cilindros se ha desgastado. En el foso que rodea la estructura para protegerla se ven piedras, botellas y otros escombros en el agua estancada.

Kejal Vyas, corresponsal de The Wall Street Journal, grabó a los graduandos el viernes pasado. Comprobó que los adolescentes consumieron bebidas alcohólicas y pusieron música a todo volumen. Usuarios de las redes sociales afirmaron que los mismos jóvenes habrían lanzado objetos contundentes a la obra.

Mega rumba at the #Caracas Sphere. Read about how public use and interpretation of this iconic art piece by Jesús Soto has evolved with #Venezuela's booms and busts.

Mantenimiento “continuo”

En los últimos seis años, la Esfera de Soto ha sido restaurada al menos en dos oportunidades. También fue reubicada en 2014, a 13,64 metros de su punto original por orden del Ministerio de Transporte debido a la ampliación de la autopista Francisco Fajardo.

En 2005, el vandalismo dejó únicamente las guayas de acero inoxidable de la obra. Se robaron los cilindros de aluminio para venderlos. Entonces no había seguridad en el área y la estructura tampoco estaba iluminada. Actualmente, un módulo de la PNB la mantiene vigilada todo el día.

Pdvsa La Estancia se ha encargado de restaurar la obra. En 2007, con motivo de la muerte del maestro Jesús Soto en julio de 2005, se instalaron cámaras de seguridad en el lugar y se construyó el foso que rodea la obra. Antes tenía cercado eléctrico.

FOTO DANIEL FERNÁNDEZ

En los últimos años, la Esfera de Soto se ha convertido en un lugar de reunión para caraqueños y visitantes de la ciudad. Pero en ocasiones el comportamiento no ha sido el apropiado: se consumen bebidas alcohólicas en medio de fiestas sin horario y se deja basura alrededor de la obra. También se han celebrado bodas, y una pareja se desnudó frente a la estructura para hacerse fotos.

“Este era un símbolo de progreso, una metáfora de trascendencia, pero se convirtió en algo verdaderamente triste, una forma de nostalgia para un país que quizás podría volver algún día”, dijo Ariel Jiménez, historiador de arte y curador en The Wall Street Journal.