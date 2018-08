Escenas oníricas evocan la poesía de Rafael Cadenas

La obra de Rafael Cadenas no deja de ser reinterpretada y homenajeada en Venezuela y el mundo. El ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2018 recibirá un nuevo tributo. Se trata de la propuesta escénica Vengo de un reino extraño, en la que su poesía se combinará con danza, música y video en el Centro Cultural BOD.

Miguel Issa, director de Vengo de un reino extraño, indicó que el montaje es una suerte de gran partitura o pintura en la que hay muchos fraseos mezclados con música, baile y percusión. Será como entrar en un viaje onírico lleno de profundidad reflexiva, asegura. “Creo que la experiencia es como estar en un mundo denso, desnudo y diáfano. Siento que su poesía es muy transparente, es como verlo a él. Queremos lograr esa misma honestidad”, señaló.

La puesta en escena contará con la participación de Caridad Canelón, Jorge Palacios, Antonio Delli y Samantha Castillo, entre otros, a quienes Issa seleccionó por dos razones. La primera, porque le pareció atractivo convocar a actores de distintas generaciones, pues así reunía diversas concepciones sobre el mundo. Y la segunda, porque cada poema escogido para el homenaje le llevaba a un actor en particular. “La selección fue aceptada porque en la lectura, como intuía, los versos se vinculaban con los actores”, afirmó.

Intérpretes, músicos y bailarines tendrán una participación importante en Vengo de un reino extraño, espectáculo en el cual habrá una constante recomposición de la imagen. “Tendremos bastante juego sonoro. Por ser una poesía muy masculina, algunos poemas estarán en voces femeninas, que tienen otro grosor, y eso será muy interesante. Los bailarines harán una reinterpretación de los versos. Los movimientos surgen justamente como un eco de algunos textos que ya de por sí tienen resonancia. La palabra posee mucha carga”, destacó Issa.

Las estrofas de Cadenas, quien hace tres años ganó el Premio de Poesía Federico García Lorca, fueron extraídas de los libros Falsas maniobras, Los cuadernos del destierro, Intemperie y Una isla. “Derrota”, uno de los poemas más famoso del autor barquisimetano, de 88 años de edad, será parte de la escena.

Issa, que reconoce la vastedad de la obra de Cadenas, indicó que primero hizo una preselección, hasta que escogió 28 textos. “El nombre del montaje proviene de un texto del poemario Una isla, de 1958. Me pareció oportuno como título porque el mundo de Cadenas es muy particular. Escogí los textos por los puntos de identificación: cuando leo algo y desarrolla mi imaginario, lo tomo. Esa selección me generaba unos colores y, de alguna manera, fue como dar un paseo. Para mí su poesía es muy profunda y densa. El reto ha sido equilibrar esa densidad sin perderla”, dijo.

El 23 de octubre el autor del ensayo En torno al lenguaje y tantos otros recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, en España.

En Venezuela han sido constantes las actividades para homenajearlo. A mediados de julio se realizó en la plaza Los Palos Grandes el conversatorio “Celebrando a Cadenas”, en el que participaron los poetas Rafael Castillo Zapata, María Fernanda Palacios, Alejandro Sebastiani y el ensayista Luis Miguel Isava, así como el embajador de Italia, Silvio Mignano, quien también es traductor de la obra del venezolano al italiano. Un mes después, se efectuó una lectura pública de su poesía en la Librería El Buscón. Allí, al despedirse del encuentro el escritor expresó: “No me imaginaba que tenía tantos lectores”.



Vengo de un reino extraño

Centro Cultural BOD

Jueves 30 de agosto, 6:00 pm

Entrada libre