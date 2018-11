Encuentro Nacional de Tango: una semana de cultura y pasión en Caracas

Cuando Carlos Gardel visitó por primera y única vez Caracas, en 1935, le escribió a su mamá: “Querida mamita: aquí me han recibido como un presidente, te podés imaginar, las películas han hecho una popularidad enorme”, desde entonces la capital mantiene un vínculo con la cultura argentina y uruguaya que se revive en el Encuentro Nacional de Tango.

Dos bailarines que viven esa pasión por el tango son Siulhy Santander y Leonel Colina, quienes hace tres años fundaron la compañía Giratango para promover el amor por el arte con el Encuentro Nacional de Tango: una semana llena de actividades, clases de baile, conciertos y catas de vino y cerveza.

“Nos hemos enfocado en crear una gestión cultural con la que la gente se pueda acercar más al tango. Que vean que no necesariamente es algo elitesco o que se reduce a un salón de baile. Por eso hemos insistido en llevarlo a las plazas, espacios abiertos y conciertos libres al público y nos hemos dedicado a hacer shows de calidad con la ayuda de las embajadas de Argentina y Uruguay”, dijo Santander en una entrevista exclusiva para El Nacional Web.

Del 12 al 18 de noviembre, los cinco municipios de Caracas van a ser los escenarios de estos eventos que van desde clases de baile para principiantes, una cata de cerveza y hasta una ruta gardeliana que recorrerá los espacios donde estuvo Gardel hace más de 60 años.

¿Por qué el tango?

Desde pequeños, Santander y Colina estuvieron ligados con el arte, pero ninguno se involucró directamente con el tango hasta su adolescencia.

Ella practicaba gimnasia rítmica cuando era niña y luego pasó por las acrobacias en telas hasta llegar al baile de salón; él era bailarín de danza nacionalista. En 2008 se conocieron y comenzaron a bailar juntos, desde entonces son pareja en el escenario.

“Lo que más me gusta del tango es lo que pasa cuando te abrazas a otra persona y te comienza a transformar. Te da esa seguridad que no consigues con otros bailes”, explicó la bailarina.

A pesar de todo el trabajo que implica, los creadores de Giratango se sienten satisfechos con el Encuentro Nacional de Tango y su deseo es repetirlo en los años siguientes e ir mejorando en el proceso.

“Cada año se pone más difícil el país, pero vivir esos siete días hace que cada actividad se convierta en una aventura particular”, comentó Colina.

“El año pasado tuvimos unos invitados especiales que no tenían pasaje para irse. A última hora bajamos al aeropuerto y se nos espichó un caucho; llamamos a un taxi para auxiliarnos, Siulhy se fue con los invitados en el taxi y yo me quedé arreglando el caucho. Cuando llegaron no logramos que se subieran en el avión. Al final negociamos con la aerolínea para subirlos, pero la condición era que fueran sin equipaje. Así que cada edición es una anécdota para toda la vida”, recordó.

Un deseo para Caracas

Recuperar espacios para los caraqueños es parte de la consigna de Giratango desde que se fundó, por lo que sus creadores desean seguir esa gestión desde la ciudad que los vio nacer.

“Queremos quedarnos aquí y mejorar lo que hay. Tener espacios no solo para bailar tango, sino para cualquier cosa que quieran practicar, que la gente no tenga miedo de ir a la plaza a las 12:00 de la noche a tomarse algo o bailar un rato”, agregó Colina.

Foto: Pierre Dumont

El bailarín también expresó su deseo de que los músicos y los bailarines puedan vivir del arte y de la cultura para que el país se construya con base en los valores que difunden durante el encuentro.

“Sabemos que sí se puede, el encuentro nacional de tango es una muestra de eso: son siete días en los que las instituciones públicas, organismos del Estado, embajadas, organismos internacionales, empresa privada y desde luego, artistas, se suman para una iniciativa”, explicó.

Añadió que hay muchos más sectores con la disposición de hacer de la ciudad un lugar mucho más ameno, donde el entretenimiento predomine, por lo que invitó a todos los ciudadanos a, como dicen en el tango, “caminar juntos sin pisarnos”.

La programación y los costos del Encuentro Nacional de Tango están disponibles en Giratango.net y en Instagram.