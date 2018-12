El emotivo mensaje de Olga Tañón a los migrantes venezolanos en Ecuador

La cantante puertorriqueña Olga Tañón dedicó este martes un emotivo mensaje a los migrantes venezolanos durante un concierto en Quito, Ecuador.

La artista indicó que es una puertorriqueña orgullosamente venezolana y pidió a los ecuatorianos que perdonen a los migrantes venezolanos que no estén actuando bien.

“No todos los venezolanos vienen a perder el tiempo como he escuchado, no todos vienen a dañar a su ciudad. Hay quienes esperar un cambio en su país y tengan por seguro que si en su país estuviera todo bien no les hubieran pedido ayuda”, dijo la cantante boricua.

Tañón exhortó a los venezolanos a ser agradecidos y dejar el orgullo atrás.