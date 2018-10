El emotivo discurso de Gloria Trevi en los Latin American Music Awards

Gloria Trevi dio un mensaje de la noche de este jueves, durante los Latin American Music Awards, en el que denunció publicamente los presuntos abusos que sufrió por parte de su esposo Armando Gómez.

"Yo no fui su cómplice, tenía 15 años, y se hizo pasar por mi única oportunidad para lograr algo, para tratar de aislarme. Golpes, gritos, abusos, castigos. Fueron 17 años de humillaciones, y cuando uno vive eso los años no nos hacen madurar, sino que corren en contra, quebrantándonos cada día", dijo la artista mexicana aguantando las lágrimas mientras estaba en la tarima.

El público estuvo atento y en silencio escuchando las palabras de Trevi, quien advirtió que llegó un momento en que tenía más compasión de su esposo que de sí misma.

"Durante esos años yo creía que estaba siendo fuerte, y escondía mi realidad. Tenía más compasión del tipo que de mi. Me ponía mis zapatos viejos, mis medias, y con mi pelo suelto, me iba a trabajar como tantas mujeres hacemos. Yo les cantaba lo que tantas mujeres sufrimos. Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan, por ignorancia", expresó.

Terminó sus palabras con un llamado a las mujeres que sufren de abusos en el mundo, y las instó a denunciar cualquier agresión que les realicen sus parejas.

"Este es un momento histórico para las mujeres en el mundo, y la mejor manera de agradecer a Dios, a mi público, mi hija, amigas, a mis fans, es mostrarles que yo estoy aquí con vida y de pie, contando mi historia. Esto tiene que terminar. Deben enfrentar a su abusador. Esta noche les confieso mi vida por ellas, por esta noche y para siempre, ellas soy yo", concluyó.

La cantante cantó Ellas Soy Yo, junto a toda la audiencia de los premios latinoamericanos, y agradeció a todos por haber escuchado sus palabras.

Trevi fue detenida luego de ser acusada de haber sido cómplice de su esposo en hechos de violación. Esta noche la cantante negó las acusaciones en su contra.