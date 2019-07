Emma Stone participaría en otro filme de Damien Chazelle

La actriz estadounidense Emma Stone negocia incorporarse al elenco de Babylon, película que dirigirá Damien Chazelle, el director de La la land, informó Deadline.

El proyecto aún está en fase de conversaciones. Pero el estudio Lionsgate es el principal candidato para realizar esta película que, revelaron fuentes, contará cómo fue el paso en Hollywood del cine mudo a las películas con sonido.

Babylon, con guion de Chazelle, contará con las actuaciones de Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt y Tobey Maguire.

Esta será la primera película de Chazelle desde First Man (2018), un drama intimista sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, que contó con Ryan Gosling y Claire Foy como protagonistas.

Chazelle es uno de los directores con más presente y futuro de Hollywood gracias, sobre todo, al éxito de su musical La la land, que encabezaron Emma Stone y Ryan Gosling.

La la land obtuvo 14 nominaciones al Oscar, con las que igualó el récord de candidaturas de Titanic (1997) y Todo sobre Eva (1950), y finalmente se llevó seis estatuillas, incluyendo la de Mejor Actriz para Stone y la de Mejor Dirección para Chazelle.

Este largometraje fue también protagonista de uno de los errores más comentados de la historia de los Oscar cuando, por una equivocación de la organización, fue proclamada ganadora del galardón a la mejor película pese a que la triunfadora era en realidad Moonlight (2016).

Previamente, Chazelle había llamado la atención del público y la crítica con Whiplash (2014), estelarizada por Milles Teller y J.K. Simmons.

Chazelle está trabajando en la serie musical The Eddy para Netflix y en otro proyecto televisivo para Apple del que apenas se conocen detalles.

Stone triunfó el año pasado con The Favourite (2018) del cineasta griego Yorgos Lanthimos, donde trabajó junto con Olivia Colman y Rachel Weisz. Y también tuvo tiempo de estrenarse en la televisión de la mano de Cary Joji Fukunaga (Beasts of No Nation, 2015) con la serie limitada de Netflix Maniac, en la que apareció acompañada por Jonah Hill y Justin Theroux.

Entre los proyectos futuros de la actriz destaca Cruella, cinta de Disney en la que Stone interpretará a la malvada Cruella de Vil de101 dálmatas (1961).