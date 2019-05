Emilia Clarke se refiere a la polémica por el vaso en Game of Thrones

La escena en la que apareció un vaso con tapa plástica en Game of Thrones, se ha convertido en una de las más comentadas en lo que va de la octava y última temporada de la serie.

El desliz ocurrió en un banquete en Winterfell en el que se celebraba la derrota del Ejército de los Caminantes Blancos.

Allí, en medio de la mesa y justo frente a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), se divisó un vaso de café que se asoció rápidamente a la cadena Starbucks. El error generó todo un revuelo en las redes sociales, tanto así que incluso HBO se refirió al tema con humor diciendo que “Daenerys había pedido un té de hierbas”.

Emilia Clarke no se quiso quedar fuera de la polémica, y en una reciente publicación en su cuenta de Instagram aseguró haber encontrado a la culpable. “¿Acabo de encontrar la verdad aquí? La portadora del vaso no bebe té de Starbucks”, señaló. Luego dejó en claro que la foto en la que aparece junto a Jason Momoa, quien interpretó a Drogo en las primeras temporadas de la serie, no implica un retorno del personaje, sino que simplemente el actor visitó el set. “Esto no es un spoiler, es solo un vagabundo perdido que vuelve a casa por una taza en mitad de la filmación. Jason Momoa, eres tan ‘fuego’ que me vuelve el cabello azul”, continuó.

En la foto, la actriz aparece con un vaso de café en la mano y utilizando el mismo traje con el que se le vio en la cuestionada escena del cuarto capítulo.