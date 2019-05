Emilia Clarke, intérprete de Daenerys Targaryen en la serie Game of Thrones, envió un mensaje luego del final de la famosa serie. Clarke narró su experiencia al darle vida a uno de los personajes favoritos de la producción.

Agradeció a los fans por el apoyo y lamentó que su padre no esté vivo para acompañarla en esta experiencia.

"Game of Thrones me ha formado como mujer, como actriz y como ser humano. Solo desearía que mi querido papá estuviera aquí ahora para ver qué tan lejos hemos volado. Pero a ustedes, queridos fanáticos de la magia, les debo muchas gracias, por su mirada fija a lo que hemos hecho y lo que he hecho con un personaje que ya estaba en el corazón de muchos antes de que me puse la peluca de platino", escribió en un post de Instagram.

Aseguró que este papel le permitió crecer: "El capítulo de la madre de los dragones ha retomado toda mi vida adulta. Esta mujer ha tomado todo mi corazón. He sudado en el fuego del dragón, he derramado muchas lágrimas por quienes dejaron nuestra familia antes de tiempo".