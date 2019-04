Elton John presentará su biopic en Cannes

El cantante británico Elton John presentará en la 72 edición del Festival de Cannes fuera de competición, Rocketman, una película basada en su propia vida e interpretada por el galés Taron Egerton.

Fuentes del certamen indicaron que la cinta, de la que el cantante y su marido David Furnish son productores, se proyectará el próximo 16 de mayo, dos días después de la inauguración.

Rocketman, dirigida por Dexter Fletcher, se pasea por la infancia y el apogeo del intérprete, al frente de una brillante trayectoria con más de 300 millones de discos vendidos, un Grammy y un Oscar en su haber -por la música de El rey León.

“Rocket Man” (1972), “Candle In The Wind” (1973), y “Don't Go Breaking my Heart” (1976) son algunos de los éxitos que lo llevaron al estrellato.