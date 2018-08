Ellie Goulding contraerá matrimonio con su novio

La cantante inglesa Ellie Goulding de 31 años de edad anunció que se casará con su pareja, el vendedor de arte Caspar Jopling de 25 años de edad.

La intérprete de "Love Me Like You Do" y su actual novio hicieron el anuncio mediante un comunicado que publicó el martes el diario Times of London.

"Caspar, hijo del honorable Nicholas Jopling de Yorkshire y la señora Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, y Elena, hija del señor Arthur Goulding de Herefordshire y la señora Tracey Sumner de West Midlands, se comprometieron en matrimonio”, indicaba el comunicado.

Goulding y Jopling tenían 18 meses saliendo. Hace unas semanas, la artista se mudó a Nueva York para vivir con quien será su futuro esposo.

Ellie conoció a Caspar hace un año y medio a través de una amiga que tenían en común: la princesa Eugenia de York, quien también llegará al altar.

Goulding fue novia en el pasado del DJ Skrillex y del bajista de la banda británica McFly Dougie Poynter, pero hace poco tiempo confesó a The Guardian que su relación con Jopling era la primera con la que se sentía "completamente nutrida".

"No he estado de gira el año pasado, así que creo que esta es la primera vez que me doy cuenta de lo que es estar en una relación y aprender a estar con alguien. También ayuda cuando encuentras a alguien que es muy especial y entiende tu trabajo", dijo.

Caspar Jopling estudió historia del arte y trabaja para la casa de subastas Sotheby's en Nueva York.