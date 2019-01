Edgar Ramírez va por una segunda oportunidad en los Globos de Oro

Hace siete años, Edgar Ramírez perdió el Globo de Oro frente a nada más y nada menos que Al Pacino en la categoría de Mejor Actor de Miniserie o Telefilme. El multifacético personaje del terrorista Carlos “el Chacal” le abrió al venezolano puertas a grandes oportunidades. De hecho, aunque no ganó la preciada estatuilla, obtuvo el Premio César al Mejor Actor Revelación.

Ahora tiene una nueva oportunidad, otra vez por un personaje biográfico pero que es radicalmente diferente al Chacal: el diseñador italiano Gianni Versace, una figura controversial que se mostró abiertamente homosexual en una época muy incomprensiva. Comparte elenco con figuras de la talla de Penélope Cruz, Ricky Martin y Darren Criss.

American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace, creada y producida por Ryan Murphy, narra los últimos momentos antes de la muerte del diseñador a manos del asesino en serie Andrew Cunanan.

Ramírez no ha dejado de llamar la atención por interpretar a Versace: fue nominado al Emmy como Mejor Actor de Reparto, premio que perdió frente a Jeff Daniels, quien ya había obtenido antes la estatuilla. Además, la miniserie estuvo entre las producciones más exitosas en la gala de ese galardón: ganó en las categorías de Mejor Miniserie, Mejor Actor y Mejor Dirección.

Este año el venezolano tampoco será fácil para el actor. En la 76 entrega de los Globos de Oro, que se realizará hoy en el hotel Beverly Hills, Ramírez compite con Alan Arkin, ganador del Oscar en 2006 por Little Miss Sunshine; Kieran Culkin, dueño de un Critics Choice Award en 2003 por Igby Goes Down; Ben Whishaw, conocido por su papel protagónico en El perfume, y con Henry Winkler, quien obtuvo un Globo de Oro por su trabajo en Happy Days en la década de los setenta.

Incertidumbre

En ceremonias anteriores las apuestas solían tener claros posibles ganadores en las categorías principales de los Globos de Oro. En la edición de 2019, que en Venezuela podrá verse a partir de las 8:00 pm por TNT, parece no ser así debido a la dura competencia.

Shaw Robbins, analista jefe de Boxoffice, dijo a la agencia AFP que la categoría de Mejor Director es una “carrera de tres o cuatro personas”, aunque no mencionó ningún nombre. “Hay una cosecha tan excelente de películas que están siendo reconocidas este año, que puedes apostar por casi todas”, agregó.

Entre las favoritas está la comentada Roma, de Alfonso Cuarón. El mexicano está nominado a los premios por Mejor Director y Mejor Guion, así como en el renglón de Mejor Película en Lengua no Inglesa.

La película biográfica Vice, que narra la vida del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, cuenta con la mayor cantidad de nominaciones, seis en total, incluida la de Mejor Filme de Comedia o Musical. En ese apartado compite con Green Book, The Favourite, The Return of Mary Poppins y Crazy Rich Asians.

La preferida para ganar el premio más importante, el de Mejor Película Dramática, es A Star is Born, el debut como director de Bradley Cooper, quien también interpreta uno de los papeles protagónicos. La historia narra la vida de un cantante alcohólico que, mientras atraviesa el declive de su carrera, conoce y se enamora de una cantante, cuyo aplaudido papel fue encarnado por la estrella pop Lady Gaga.

En esta categoría están también rivalizando Bohemian Rhapsody, el drama If Beale Street Could Talk, la taquillera Black Panther y BlacKkKlansman, inspirado en la vida real de un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan.

Maestros de ceremonia

Los encargados de presentar la 76 edición de los Globos de Oro serán los actores Sandra Oh, conocida por su trabajo en Grey’s Anatomy, y Andy Samberg, humorista famoso por sus años en Saturday Night Live y por la serie Brooklyn Nine-Nine. Ambos sustituirán a Seth Meyers, quien fue el maestro de ceremonia en las últimas galas.

Entre quienes presentarán los premios se encuentran las estrellas de The Big Bang Theory Chalet: Kaley Cuoco, Johnny Galecki y Jim Parsons; y los protagonistas de A Star is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper. También estarán Chadwick Boseman, Danai Gurira, Michael B. Jordan y Lupita Nyong’o, de la película Black Panther. La lista es aún más larga: incluye, entre otros, a Chris Pine, Dick Van Dyke, Gary Oldman, Julianne Moore, Nicole Kidman, Gina Rodríguez, Harrison Ford, Halle Berry y Lena Waithe.