Édgar Ramírez va por el Emmy con su caracterización más compleja

“Venezuela, nos nominaron”, escribió Édgar Ramírez el 12 de julio en sus redes sociales junto a una foto en la que se veía sereno, alegre. El andino de quijada cuadrada, el mismo que apareció en 2011 en la lista de recomendaciones para las postulaciones al Oscar del diario The New York Times, va otra vez por el Premio Emmy, ahora en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Película por su interpretación en American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace.

De nuevo, competirá con un rol en el que encarna a una figura conocida, pues ya lo hizo en el papel del terrorista Ilich Ramírez, el Chacal, en la película para televisión Carlos, de Olivier Assayas, actuación que le valió el Premio César al Mejor Actor Revelación que concede la Academia del Cine Francés.

En American Crime Story, bajo las órdenes de Ryan Murphy, interpreta al diseñador italiano Gianni Versace, fundador del emporio de moda del mismo nombre que fue asesinado frente a su casa en Miami en 1997.

El venezolano construyó un personaje que dista de los que ha interpretado antes, entre ellos el dios Ares para Furia de titanes y Simón Bolívar en Libertador. Se comprometió de tal manera con la fisonomía del modisto que se dedicó a comer pasta y suprimió sus rutinas de ejercicios para personificar al diseñador homosexual.

En la segunda temporada de American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace, el actor comparte reparto con Darren Criss (Andrew Cunanan, asesino de Versace), Ricky Martin (Antonio D'Amico, pareja del diseñador) y Penélope Cruz (Donatella Versace, la hermana). En nueve episodios, la miniserie se centra en el homicidio del modisto a manos de Cunanan, impecablemente interpretado por Criss. Todos los personajes protagónicos alcanzaron una nominación a los premios Emmy por su caracterización.

Ramírez no la ha tenido fácil. Perdió el Emmy en 2011 como Mejor Actor en Miniserie o Telefilme frente a Barry Pepper (The Kennedys) y el Globo de Oro ante Al Pacino (You Don't Know Jack) en 2011, cuando compitió con su rol del Chacal.

En la ceremonia de este año, que se celebrará mañana y será transmitida por TNT y TNTS a partir de las 8:00 pm, el venezolano rivaliza con dos colegas de American Crime Story: Ricky Martin y Finn Wittrock (Jeff Trail). Los otros nominados son Jeff Daniels (Godless), que ganó en 2013 el Premio al Mejor Actor por The Newsroom; Brandon Victor Dixon (Jesucristo Superstar), John Leguizamo (Waco) y Michael Stuhlbarg (The Looming Towe), quien ha participado en series como Fargo y Law & Order.

En los Creative Arts Emmy Awards, los galardones técnicos que se entregaron la semana pasada, American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace recibió cuatro estatuillas: Mejor Maquillaje No Protésico, Peluquería, Vestuario Contemporáneo y Casting.



Premios Emmy

Alfombra roja

E!, lunes, 5:00 pm

TNT y TNTS, lunes, 7:00 pm

Gala

TNT y TNTS

Lunes, 8:00 pm