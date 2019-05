Dudamel dirigirá la banda sonora de la nueva película de Steven Spielberg

Gustavo Dudamel, director venezolano de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Estados Unidos (EE UU), dirigirá la banda sonora de West Side Story, la nueva película del guionista estadounidense Steven Spielberg.

En la producción también participará el compositor y director de orquesta nominado al Oscar David Newman, quien organizará la partitura de Bernstein para la nueva adaptación; la compositora ganadora del Tony Award Jeanin Tesori (Fun Home de Broadway y Thoroughly Modern Millie); y el supervisor musical nominado a los Grammy Matt Sullivan (Beauty and the Beast, Chicago), quien supervisará la música de la película, informó Variety.

“Desde el momento en que West Side Story llegó a Broadway en 1957, la música icónica de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim ha ayudado a definir la identidad musical de Estados Unidos. Encontrar un equipo con la experiencia y el talento para honrar el trabajo original, y al mismo tiempo brindar una nueva visión a nuestra nueva adaptación, fue una tarea difícil. Estoy seguro de que este increíble grupo hará precisamente eso, y tengo el privilegio y el agradecimiento de tenerlos como socios en este viaje”, dijo Spielberg.

Por su parte, el director venezolano de orquesta agradeció por el papel que le fue asignado.

“Cuando se le pide que colabore con el mejor director de cine de nuestro tiempo, en uno de los mejores musicales que se haya escrito y realice una partitura compuesta por uno de sus héroes, primero debe recuperar el aliento y preguntarse: ‘¿Realmente está sucediendo esto?’ Después de que te des cuenta de que esto es verdad, humildemente, pero muy rápido, dices: ‘Sí, gracias’. Aunque estoy en el principio, veo esta adaptación de West Side Story, como uno de los aspectos más destacados de mi carrera”, señaló.

Con información de Venezuela Sinfónica