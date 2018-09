Don Francisco respondió a acusaciones de abuso de Natalia Valdebenito

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, dijo que condena cualquier cosa contra los niños, pues ellos deben ser protegidos en todo sentido y para eso ha dedicado gran parte de su vida, al ser consultado sobre las revelaciones de Natalia Valdebenito, actriz y comediante, respecto a un caso de abuso que aseguró ocurrió en el Clan Infantil de Sábado Gigante.

La comediante dio a conocer hace algunos días que cuando era parte del famoso espacio del programa sabatino en 1989, "pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños", aclarando que hablaba de "abusos". Valdebenito indicó que aunque ella no fue persona directamente afectada, "sí soy involucrada de manera indirecta".

"No sé a cuál hecho se refiere. Nunca supe de algo muy grave", señaló Don Francisco en sus primeras declaraciones sobre el tema, las que fueron calificadas como "tibias". Sin embargo, esta mañana en entrevista con Radio Cooperativa, el animador explicó la razón de sus dichos.

"Hasta ayer no tenía antecedentes porque en la entrevista Natalia da una sigla y esa sigla no correspondía a ningún camarógrafo que yo conociera. Pero hice todas las averiguaciones y efectivamente en el año 1989 hubo un viaje de un grupo de niños que fue a Puerto Montt, en el cual iba Natalia Valdebenito", detalló Kreutzberger.

Don Francisco continuó señalando que cuando ocurrió el hecho, él se encontraba en Estados Unidos y que al volver le informaron que había habido una conducta inapropiada del camarógrafo y que nunca le hablaron de acoso o abuso sexual.

"Yo no estuve ahí y tenía que creerle a las personas que estuvieron ahí. Dijeron que los niños y las niñas iban a dormir en piezas separadas, que habían empezado a gritar y tirarse cosas, y este camarógrafo se puso furioso, se puso violento y eso no correspondía. Nunca me hablaron de acoso ni abuso sexual", enfatizó.

Consultado respecto a si las revelaciones de la comediante le causan dolor, Kreutzberger afirmó que "por supuesto". "Los niños tenían que ser protegidos en nuestro programa y lo fueron siempre. Los niños eran muy importantes en nuestro programa", enfatizó.

El animador manifestó su disposición a reunirse con Natalia Valdebenito y "aclarar el tema". "Como ella no dio detalles al principio, tampoco yo podía dar detalles (...) Estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber la más amplia condena y me parece muy bien que la prensa se preocupe de esto, porque estos hechos son inaceptables", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que surjan denuncias de acoso o abuso en su contra, Don Francisco fue tajante. "Lo que yo hacía la gente lo veía en pantalla, esto se hacía a través del programa. Yo nunca quise acosar a nadie, ni ofender a nadie. Yo quería entretener a la audiencia, acompañarla, informarla, orientarla. Esa era mi función y eso era lo que yo quería hacer", concluyó.