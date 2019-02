El domingo, ¿son los Oscar o los Grammy?

Las galas de los Oscar nos tienen acostumbrados a una buena dosis de música, pero en la edición de este año cobra un especial protagonismo, con nominaciones de acaparadores de Grammy como Lady Gaga o Kendrick Lamar, y actuaciones que van desde Queen a Gustavo Dudamel, pasando por Bette Midler.

La falta de presentador ha dejado mucho espacio que llenar en esta edición 91 de los Oscar y los productores se han lanzado sin miedo al mundo de la música, para aprovechar además que una de las películas más populares de la temporada sea todo un canto de amor a un grupo mítico, Queen.

Bohemian Rhapsody llegará a la gala con cinco nominaciones, pero parece con pocas opciones de salir como triunfadora de la noche, por lo que la mayor expectación está en la actuación anunciada por la Academia de Hollywood de Queen junto a Adam Lambert, que no tardó en afirmar: “We will Rock the Oscars”.

Pero no será la única presencia musical. Lady Gaga, que cuenta en su exitosa carrera musical con nueve Grammy, es la gran favorita para hacerse con su primer Oscar, el de Mejor Canción por “Shallow”, el tema principal de A Star is Born, compuesto junto con Mark Ronson. Si la cantante no sube al escenario del Dolby Theater a recoger la estatuilla, será una enorme decepción para ella y la gran sorpresa de la noche. Si no gana ni en esa categoría ni en la de mejor actriz –en la que tiene pocas posibilidades–, al menos abrigará el consuelo de haber pisado el escenario para interpretar la canción, tocando el piano y acompañada por Bradley Cooper, actor, director y ahora también cantante, como ha demostrado en A Star is Born.

¿Quién puede aguarle la noche? Otro triunfador de los Grammy –tiene 13–, Kendrick Lamar, y su “All the Stars”, el tema central de Black Panther, pero el rapero llega a los Oscar luego de haberse ido (casi) vacío de los Grammy, donde solo ganó uno de los ocho premios por los que optaba.

Hasta el momento, a cuatro días para la gala, la Academia de Hollywood no ha confirmado oficialmente si, como se rumorea, Lamar y SZA interpretarán la canción en la noche del domingo.

La que sí cantará es Bette Midler, que llegará a los Oscar para robarle el protagonismo a Emily Blunt, que interpretó “The Place Where Lost Things Go”, en la película Mary Poppins Return.

La institución ha preferido confiar en la veterana actriz y cantante (de 73 años de edad) y ganadora de 3 Grammy para defender una canción que no se acerca ni de lejos a la mítica “Chim Chim Cher-ee”, de la Mary Poppins original, que obtuvo el Oscar en 1965.

Jennifer Hudson, ganadora de un Oscar y de dos Grammys, interpretará “I’ll Fight”, del documental RBG, tema que ella también canta en la cinta, aunque en las últimas semanas si algo ha mostrado la actriz en Twitter es su pasión por la música de Queen.

Más música es la que ofrecerá el venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, encargada de poner el fondo musical al apartado dedicado a recordar a los fallecidos del mundo del cine en 2018. Dirigirá “The Journey Home”, que podría referirse a la pieza compuesta por John Williams para Star Wars: The Force Awakens, pero no se ha precisado.

Y en cuanto a las nominaciones a Mejor Banda Sonora, todo apunta a la victoria, por segundo año consecutivo, del francés Alexandre Desplat. Luego de ganar el año pasado por su trabajo en The Shape of Water, de Guillermo del Toro, en esta edición compite con la delicada partitura de Isle of Dogs, de Wes Anderson. Sería su tercer Oscar en cinco años, aunque aún está lejos de los cinco de John Williams o de los nueve de Alfred Newman. Su principal contrincante es el sueco Ludwig Goransson, que ya consiguió el Globo de Oro por la música de Black Panther, porque la composición de Mary Poppins Returns, de Marc Shaiman, no ha convencido a nadie, pese a estar en la lista de nominados que completa Terence Blanchard con BlacKkKlansman, y Nicholas Britell con If Beale Street Could Talk.