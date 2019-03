Disney lanza primer tráiler completo de Toy Story 4

El estudio Walt Disney lanzó el primer tráiler completo de Toy Story 4, que llegará a los cines el 21 de junio con todos los célebres juguetes de las entregas anteriores y la incorporación de Forky, un tenedor huidizo que pone en serios aprietos a Woody, Buzz Lightyear y compañía.

El tráiler, amenizado con la música de “God Only Knows”, de los Beach Boys, y con el eslogan de “en la carretera de la vida, hay viejos amigos, nuevos amigos e historias que te cambian”, se ha convertido en trending topic mundial en Twitter y YouTube.

En la película, Woody (con la voz de Tom Hanks en la versión original) siempre ha tenido claro su lugar en el mundo y sabe que su prioridad es cuidar de Bonnie, pero tiene ante sí el reto de hacerle ver a Forky, el nuevo juguete de la niña, que es mucho más que simple “basura”, tal y como él se ve a sí mismo.

Cuando Bonnie lleva a toda la pandilla a una excursión familiar, Woody toma un desvío inesperado que le lleva a su reencuentro con Bo Peep (Annie Potts), que ayudará al protagonista en su misión.">La película cuenta con el debutante Josh Cooley como director y está producida por Jonas Rivera (Inside Out, Up) y Mark Nielsen (Inside Out). Tony Hale, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Keanu Reeves y Christina Hendricks también prestan sus voces en la versión original.

Toy Story, estrenada en 1995, fue la primera película de animación hecha por completo por computadora y se convirtió en la cinta de mayor recaudación ese año. La secuela ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Comedia o Musical, mientras que la tercera entrega se alzó con tres premios Óscar: Mejor Película de Animación, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original (Randy Newman, “We Belong Together”).