Disney confirmó el regreso de "Piratas del Caribe" sin Johnny Depp

Disney da luz verde al reinicio de "Piratas del Caribe", cuyo libreto lo firman Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de "Deadpool".

La compañía decidió prescindir de Johnny Depp, quien encarnó al capitán Jack Sparrow en las cinco entregas anteriores, en la nueva película que prepara y en las posteriores producciones de la franquicia. Así lo confirmó Sean Bailey, presidente de producción en The Walt Disney Studios.

"Queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas (de Piratas del Caribe), pero parte de la razón por la que Paul y Rhett están tan interesados es que queremos dar una vuelta de tuerca a las anteriores. Eso es lo que les hemos encomendado", dijo Bailey a THR.

Bailey, supervisor de todos los proyectos de acción en vivo del estudio, se muestró seguro con la decisión de la compañía sobre prescindir de Depp. Además, el productor de cine aseguró que Reese y Wernick conforman el dúo perfecto para este proyecto.

En cuanto a quien podría remplazar a Johnny Depp en la nueva entrega de Piratas del Caribe, los últimos rumores señalan que su sustituta será una mujer. Se trata de la pirata Redd, un personaje que la empresa ya ha incorporado a los parques temáticos de Disneyland y Disney World.

Aunque Disney no ha dado explicaciones sobre el motivo por el que no quiere volver a contar con el intérprete de "El Joven Manos de tijera" (1990) tiene que ver con su polémica vida privada. Depp fue acusado por sus ex guardaespaldas por malos tratos y por su ex mujer de violencia doméstica.

Parece que los estudios han querido desmarcarse de la polémica que la vida personal del actor ha suscitado entre los espectadores. De hecho, el fichaje de Depp en "Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" (2018) también fue muy criticado. Los fans del universo Potter llegaron a pedir a la creadora de la saga, J. K. Rowling, su despido del proyecto.