Disney apuesta por refrescar a sus personajes más emblemáticos

Disney sigue apostando por realizar nuevas versiones de sus títulos más emblemáticos, como Dumbo, en película, o 101 Dalmatian Street, en serie televisiva. Y todos ellos tienen como característica común que son iguales a los originales y a la vez diferentes.

“Son historias que se pueden contar muchas veces. Si se pueden hacer de una manera refrescante y contemporánea ¿por qué no?”, aseguró a Efe Orion Ross, vicepresidente de contenido de Disney Channel.

Eso es lo que hicieron con Cinderella, The Jungle Book o Beauty and the Beast y que este año han vuelto a hacer con las aventuras del elefante más conocido de Disney o del centenar de perritos dálmatas.

El argumento de esta nueva serie infantil, dirigida a un público de entre 6 y 9 años, gira en torno a una familia de 101 miembros que viven en una casa en el Londres contemporáneo.

“La realidad es que las familias están adoptando formas y tamaños muy diversos y queríamos juntar a una familia grande, desordenada y mezclada para que todo tipo de personas se pudieran reconocer en ella”, sostuvo Ross.

Más de cien personas, casi 50 en Londres y 65 en Vancouver, Canadá, trabaharon en este proyecto que, por el momento, cuenta con 52 episodios de 10 minutos de duración.