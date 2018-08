Dinner in Caracas es un paseo por la ciudad de antaño

Jesús Caviglia habla sobre Caracas como un niño embelesado. La nombra como una mujer o una musa, que se debe recuperar luego de que el caos y la descortesía la han invadido, dice.

La pasión por la capital le fue inculcada desde pequeño. Su madre, fallecida el año pasado y a quien considera una caraqueña insigne, le enseñó las historias que hay detrás de las esquinas de la urbe y lo llevó a pasear por los cines que otrora existieron.

Desde el 2 de septiembre hasta el 21 de octubre, Caviglia rinde homenaje a la ciudad con la exposición Dinner in Caracas, en la galería D’Museo del Centro de Arte Los Galpones.

En la muestra integrada por 24 piezas, entre ensamblajes y collages, el artista plástico desarrolla un discurso que destaca motivos como el Ávila o los charcos que se forman luego de las lluvias.

“Caracas es una ciudad llena de tantos elementos fascinantes, de historias que se pueden contar y de un olor fresco que la mayoría de la gente ignora en medio del desorden”, lamenta el artista, cuya obra está enfocada esencialmente en la memoria, los recuerdos, la nostalgia.

Dice que no quiso vincularse a la denuncia que hacen otros autores sobre la violencia o el caos de la capital. Prefirió subrayar lo que está escondido debajo de las autopistas, los edificios, los carros.

Así recopiló 80 mapas de Caracas en los que se ven los trazos de una urbe muy bien planificada que estuvo, en principio, dispuesta en 24 cuadras que formaban una suerte de cuadrícula. “En este sentido, parto de la idea de que es la segunda oportunidad para una Caracas golpeada y olvidada. Tenemos que darnos un respiro, por eso preferí mostrar su belleza”, agrega.

El fondo musical de Dinner in Caracas será el disco homónimo de Aldemaro Romero, presentado en 1955, que incluye composiciones populares como el “Alma llanera” y “Dama antañona”. “Yo he estado trabajando en temas vinculados a las cenas y las mesas, así que ese álbum quedó perfecto para la exposición. De este modo también le hago un homenaje a un insigne caraqueño como Aldemaro Romero”, destaca Caviglia.

La muestra también honra a personajes como Armando Reverón, Andrés Bello y Aquiles Nazoa, cuyos nombres están destacados encima de unos arbustos en la obra Caraqueños. “Para hacer esa pieza me inspiré en el momento en que a Cristóbal Colón le pidieron que buscara los árboles más grandes para que los bautizara con los nombres de los reyes católicos. A esta obra le doy gran importancia”, dice.

Otras dos piezas significativas para el artista son Margarita a los 17, en la que rememora a su madre, y El héroe, en la que recuerda la historia de Alonso Andrea de Ledesma, un hidalgo famoso por sacrificar su vida al enfrentarse solo al pirata inglés Amias Preston y su ejército.

En medio de la crisis económica, Caviglia, que estudió Publicidad y luego Artes en la Escuela Cristóbal Rojas, reconoce que es difícil para un artista visual adquirir materiales como pintura o lienzos. Sin embargo, asegura que él tiene suerte porque suele reciclar y coleccionar objetos que la gente no utiliza. De hecho, desde hace 20 años ha desarrollado su obra de este modo. “Yo creo que cada cosa que alguien bota tiene una historia detrás. Mis amigos y mi familia, antes de tirar algo a la basura, me llaman y me lo dejan a mí. Mira el caso de Dinner in Caracas, es una serie hecha solo con materiales que he reciclado, y que evocan características olvidadas de la ciudad”.

Dinner in Caracas

Galería D’Museo, Centro de Arte Los Galpones

Inauguración: domingo, 11:00 am

Horario: martes a sábado de 11:00 am a 6:00 pm

Domingo: de 11:00 am a 4:00 pm

Entrada libre