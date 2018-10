15 días para celebrar la lengua italiana

ajo el lema “El italiano y la red, las redes y el italiano”, comienza el sábado la XVIII Semana de la Lengua Italiana, que se extenderá hasta el 11 de noviembre y tendrá como invitados especiales al escritor Marco Archetti y al fotógrafo Graziano Bartolini.

La venezolana Victoria De Stefano será la homenajeada de este año. El 1º de noviembre, a las 5:30 pm, recibirá en la Embajada de Italia la imposición de la Orden de Cavaliere della Repubblica Italiana, otorgada por Sergio Mattarella, presidente de Italia. “Es una autora profunda, que sabe hacer de la investigación interior el centro de su escritura. Es una escritora completa que merece un lugar importante, muy alto, en la literatura venezolana”, dijo el embajador de Italia, Silvio Mignano.

“Pensamos organizar encuentros no solo sobre literatura italiana, sino también sobre el periodismo. En particular el contemporáneo, en el que los medios de comunicación no tradicionales, las redes, influyen en la conformación de esta profesión”, agregó el embajador.

Las actividades comienzan el sábado, a las 11:00 am, en la Galería Abra del Centro de Arte Los Galpones, con una exposición en la que 12 artistas italianos reinterpretan la constitución de ese país, bajo la curaduría de Antonello Tolve. Ese día, el embajador Mignano conversará, a las 4:00 pm en la Biblioteca Los Palos Grandes, sobre la historia y los valores de este documento.

El 1º de noviembre en la UCAB se realizará el taller “Las fronteras del periodismo”, dictado por Archetti y la profesora Tamara Slusnys. Al día siguiente, se realizará en la Biblioteca Los Palos Grandes el encuentro “Contar historias, hoy”, con la participación del escritor venezolano Ednodio Quintero. La película Tomeranno i prati, la última que dirigió Ermanno Olmi, se proyectará el 4 de noviembre en el Trasnocho Cultural. El 8 de noviembre, el periodista Jaime Bello León presentará y comentará un encuentro sobre el uso del italiano en la ópera.

Las actividades concluyen el domingo 11 de noviembre, a las 10:00 am, con la visita a una de las urbanizaciones caraqueñas más italianas: La Carlota.

“Quisimos agregar otros aspectos que tienen que ver con la cultura italiana y su relación con la venezolana en términos más amplios, porque nos parece que siempre enriquecen el concepto de lengua”, agregó Mignano, quien destacó la importancia de promover la hermandad entre los países: “La cultura sigue siendo un terreno donde encontrarse de manera pacífica para intercambiar experiencias, para crecer juntos“.