Diana Carvallo busca la fluidez entre pedazos disgregados

La sociedad contemporánea vive a pedazos. El tiempo discurre como agua entre los dedos. Pareciera insuficiente para llevar todas las tareas a cabo. Se va de un lugar a otro, de una actividad a otra. Todo demanda atención a la vez. Solo tenemos trozos de lo realmente importante.

Bajo esa premisa, la artista plástico Diana Carvallo desarrolló Vivimos a pedazos, su nueva exposición en La Caja del Centro Cultural Chacao. En 16 piezas escultóricas hechas con cerámica y elementos orgánicos como hojas, arena, troncos, varillas y conchas de mar, entre otros materiales, expresa su percepción de la civilización actual.

Las tecnologías de información y comunicación hicieron posible la interconexión de forma instantánea entre los cinco continentes, lo que cambió la manera en que se relacionan las personas. “La comunicación es muy fuerte. Recibimos un mensaje o buscamos algo en Google y obtienes trozos. Hay que ir cada vez más adentro, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Se quedan con ese pequeño extracto porque no todos tienen el tiempo para profundizar. Son tantas las informaciones que llegan, que a veces me pregunto de qué me sirve en mi vida cotidiana lo que le pasó o no a un famoso, por ejemplo”, explicó Carvallo.

Considera que planificar es aún más difícil, por la incertidumbre en la que se está inmerso. “Siempre sucede algo que impide que hagas lo realmente importante. Es muy difícil unir los pedazos, que haya una fluidez entre ellos”, señaló. “No tenemos tanto tiempo para lo interpersonal de manera profunda, en comparación con otras épocas”, añadió.

La artista ejemplifica la fluidez con el curso de la naturaleza, pues señala que siempre se logra imponer, pese a las acciones del hombre. “Es muy sabia. Me asombra todos los días. Me quita el aliento el crecimiento de una flor, la forma en cómo los átomos se organizan. Siempre fluye”, afirmó.

Entre pedazos disgregados también se armó la exposición que estará hasta el 12 de junio. Carvallo unió esculturas y objetos que tenía en su taller para expresar la sociedad “apedazada” que percibe.

“De alguna forma, el ser humano logra armar los pedazos con los cuales hace resiliencia y sigue hacia adelante. La libertad es pelear para poder elegir el trozo al cual dedicarle tiempo, al que abrazamos. Ese momento en el que hablas con un familiar, te quedas conversando con la señora del mercado. Al final, las conexiones con el otro son el sentido de la vida”, dijo la artista.

Advierte que son privilegiados quienes pueden escoger y unir los pedazos por la rutina que impone el quehacer cotidiano en la sociedad actual. “Te levantas en la mañana, corres al trabajo, estás pendiente de la comida de tus hijos. A veces es agotador y no tienes tiempo ni siquiera de darles un abrazo, que es lo realmente importante. Lo que nos hace humanos”, agregó. “Si nos percatamos de que vivimos a pedazos, podremos elegir cuáles son importantes, dedicarles esfuerzo. Y los que no, se meten en una gaveta”, manifestó.

Diana Carvallo. Vivimos a pedazos

La Caja, Centro Cultural Chacao

Del 19 de mayo hasta el 12 de junio

Horario: martes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm, sábado y domingo de 11:00 am a 5:00 pm

Entrada libre