Despiden a presentador de la BBC por comentario sobre el hijo de los duques

El locutor de BBC Radio 5 Live Danny Baker fue despedido este jueves por su "estúpida e irreflexiva broma" en Twitter sobre el bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry, duques de Sussex.

El tuit, ya borrado y que se volvió viral en las redes sociales, mostraba la imagen de una pareja tomada de las manos con un chimpancé que llevaba un vestido. En la prenda de ropa se podía leer: "El bebé real sale del hospital".

El presentador de radio fue acusado de burlarse de la la descendencia racial de la duquesa. La madre de Meghan Markle, Doria Ragland, es afroestadounidense.

"Esto fue un grave error de juicio", dijo un portavoz de la BBC.

Baker, de 61 años, presentaba un programa de fin de semana en Radio 5 Live.

Valores de la BBC

La corporación recordó que el tuit de Baker va en contra de sus valores como medio de comunicación.

"Danny es un presentador brillante, pero ya no conducirá un programa semanal con nosotros", anunció la corporación.

Los duques de Sussex revelaron el miércoles el nombre de su primer hijo, que nació el lunes: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria al trono de Reino Unido, detrás del príncipe de Gales, el duque de Cambridge y sus hijos -el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis- y el duque de Sussex.

El bebé nació este lunes con un peso de 3,26 kilos.

Después de la polémica levantada por su despido, el presentador volvió a tuitear a su medio millón de seguidores aclarando que la broma no pretendía ser racista. "Una vez más. Mis más sinceras disculpas por la estúpida e irreflexiva foto posteada anteriormente. Se suponía que tenía que ser una broma sobre la realeza y los animales de circo que llevan ropa lujosa, pero se interpretó como una broma sobre monos y raza".

Larga trayectoria en la radio

Baker, que conducía el programa del sábado por la mañana en la radio, ganó un premio Sony Gold Award a la personalidad del año en 2011, 2012 y 2014, y un Gold Award al espectáculo de entretenimiento del año en 2013.

Su estilo irreverente lo convirtió en uno de los presentadores de radio más populares de su generación.

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc