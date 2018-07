Demi Lovato hospitalizada por presunta sobredosis de heroína

La cantante estadounidense Demi Lovato fue hospitalizada por una aparente sobredosis de heroína, según indicaron varios medios de Estados Unidos.

La artista de 25 años ha luchado contra la adicción a las drogas por varios años. En junio la cantante confesó que tuvo una recaída, informó la revista Variety.

The Hollywood Reporter informó que la policía de Los Ángeles indicó que respondieron a una llamada aproximadamente a las 11:39 a.m. Aunque las autoridades no han identificado a la persona, TMZ citó a una fuente anónima dentro de la agencia de orden público quien confirmó que se trataba de Lovato.

hace un mes la cantante estrenó el tema "Sober" en el que canta sobre sus problemas con la adicción.